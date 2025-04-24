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Пожарные Татарстана отреагировали на 18 вызовов за сутки

11:21, 24.04.2025
Пожарные Татарстана отреагировали на 18 вызовов за сутки
Фото: Артем Гафаров

В Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы справились с 18 пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

  • Из них пять произошли в жилом секторе, а 9 случаев были связаны с горением сухой травы.
Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, пожарные выезжали 27 раз по ложным вызовам и 16 раз взаимодействовали с другими службами.

На водных объектах в этот день происшествий не зафиксировано.

Накануне в республике объявили штормовое предупреждение о сохранении аномально жаркой погоды. С 24 по 26 апреля в республике сохранится аномально жаркая погода. По прогнозам, среднесуточные температуры будут на 9–12 градусов выше нормы.

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