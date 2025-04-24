ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом заводе в Нижегородской области

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Два выходца из Средней Азии, которые готовили преступление по указанию украинского куратора, были нейтрализованы во время задержания. Об этом сообщил ТАСС.

По информации Центра общественных связей ФСБ, иностранцы планировали совершить диверсионно-террористический акт с использованием FPV-дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами. Во время попытки задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

На месте происшествия были изъяты два боевых дрона, автомат Калашникова и пистолет. В телефонах задержанных нашли переписку с куратором, а также координаты тайника с оружием и взрывчатыми веществами.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следственный отдел УФСБ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту подготовки к диверсии. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал новый закон, который вводит уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсий. Теперь за это преступление можно получить до одного года лишения свободы.

Анастасия Фартыгина