Россия нанесла массированный удар по украинским промышленным объектам
Сегодня ночью Вооруженные Силы России провели масштабную атаку на предприятия Украины, связанные с авиационной, ракетно-космической и машиностроительной промышленностью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием, включая беспилотники.
По информации военных, цели удара достигнуты и все запланированные объекты были поражены. В числе атакованных предприятий — заводы, занимающиеся производством ракетного топлива и пороха.
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