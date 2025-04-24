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Россия нанесла массированный удар по украинским промышленным объектам

12:31, 24.04.2025
Россия нанесла массированный удар по украинским промышленным объектам
Фото: Дарья Пинегина

Сегодня ночью Вооруженные Силы России провели масштабную атаку на предприятия Украины, связанные с авиационной, ракетно-космической и машиностроительной промышленностью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Удар был нанесен высокоточным оружием, включая беспилотники.

По информации военных, цели удара достигнуты и все запланированные объекты были поражены. В числе атакованных предприятий — заводы, занимающиеся производством ракетного топлива и пороха.

Анастасия Фартыгина

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