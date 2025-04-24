Генерал-майора Попова осудили на пять лет колонии общего режима

Его лишили воинского звания и назначили штраф в размере 800 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Генерал-майора Ивана Попова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Он осужден на пять лет колонии общего режима, сообщает ТАСС.



— По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Попову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — гласит приговор судьи Дмитрия Летуновского.

Кроме того, Попов будет обязан выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. За мошенничество и подлог его лишили воинского звания.

Напомним, что бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве в прошлом году. Его обвиняли в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката в 2023 году.



Недавно сообщалось, что Министерство обороны России приняло решение отправить бывшего командующего Ивана Попова на специальную военную операцию. По информации СМИ, генерал будет направлен не в качестве рядового участника, а в качестве командира одного из отрядов «Шторм Z». Такие подразделения формируются из числа подследственных и заключенных.

Галия Гарифуллина