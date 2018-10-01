Новые виды Казани: ТАИФ обновил площадь и склон у НКЦ «Казань»

Каким было это место в разные эпохи и каким его теперь увидят казанцы

Фото: Ринат Назметдинов

Считанные дни остались до открытия в Казани обновленного сквера и склона у НКЦ «Казань». Уже совсем скоро каждый горожанин и гость столицы сможет увидеть, как преобразилась эта площадка. На склоне вместо зарослей американского клена зеленеет свежая трава, на дорожках лежит новый асфальт, в прогулочной зоне сквера разбит амфитеатр с деревянными скамейками, с которого открывается шикарный панорамный вид на мост «Миллениум» и правый берег Казанки. Благоустройство площадки и склона перед НКЦ «Казань» стало инициативой и подарком Группы компаний ТАИФ и ОАО «Татнефтепроводстрой» городу. О том, как шло преображение этого исторического и любимого казанцами места — в материале «Реального времени».

Люди на месте НКЦ «Казань» жили еще в эпоху раннего железного века

Вид левого берега Казанки еще на старых фотографиях советского периода поражал красотой и необычным сочетанием здания, стилизованного под развевающийся алый стяг, и зеленого холма. Это место было визитной карточкой города, изображалось на открытках, на протяжении многих лет рядом с ним проходили городские праздники. Однако известно и популярно оно было задолго до строительства здания национально-культурного центра «Казань».

Историкам и коренным казанцам место, где сейчас расположен НКЦ «Казань», известно под названием Федоровский бугор. Когда-то на этом холме, на берегу Казанки, стоял Федоровский монастырь, основанный еще в начале XVII века и просуществовавший до 1929 года. Но история склона и городской площадки перед НКЦ оказалась еще более древней. Главный научный сотрудник института археологии Академии наук РТ, член-корреспондент АН РТ Фаяз Хузин рассказал «Реальному времени», что Федоровский бугор всегда интересовал его учителя — известного археолога Альфреда Халикова.

— Возле НКЦ Альфред Хасанович даже искал следы древней Казани. На левом берегу Казанки во время археологических работ находили предметы, произведенные в эпоху раннего железного века. Возможно, там располагалось городище, относящееся к Ананьинской культуре. Речь идет о первом тысячелетии до нашей эры, или даже более раннем времени, — сообщил Фаяз Хузин.

Как строилась доминанта левого берега Казанки — здание НКЦ

В 80-е годы Федоровский бугор был выбран как площадка для строительства Ленинского мемориала. По проекту НКЦ должен был стать архитектурной доминантой левобережья Казанки. Мыс был подготовлен к строительству еще в 1932 году, когда на нем планировали возвести 300-квартирный жилой дом.

— Первоначально по проекту детальной планировки центра Казани 1974 года общественное здание в этой части города должно было иметь круглую спиралеобразную форму. Планировалось, что оно станет выразительной доминантой композиции новой площади, — рассказала «Реальному времени» доцент КГАСУ, заместитель председателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, заслуженный архитектор РТ Фарида Забирова.

Однако в итоге за основу проекта казанского филиала Центрального музея В. И. Ленина была взята работа известного архитектора Анатолия Полянского. Эта модель была спроектирована в 1973 году для участия в конкурсе проекта здания Центрального музея В.И. Ленина на месте бассейна «Москва» в столице СССР. В Москве проект Ленинского мемориала не был реализован и спустя несколько лет его «перекроили» под строительство в Казани.





За основу проекта казанского филиала Центрального музея В. И. Ленина была взята работа известного архитектора Анатолия Полянского. Фото Максима Платонова



— В 1982 году я присутствовала на заседании градостроительного совета, на котором бурно обсуждался проект будущего НКЦ. Реализован он был в 1983—1988 годах и стал последним филиалом Центрального музея В.И. Ленина в СССР. Проектируя здание, автор придерживался идеи «Ленин — наше знамя». Музей должен был состоять из красно-гранитных наклонных призм, олицетворяющих образ развевающегося знамени, — рассказывает Фарида Забирова.

Однако строители не оценили замысел архитектора, заявив, что реализовать его будет тяжело. Поэтому призмы было решено поставить вертикально. В результате здание утратило задумывавшуюся динамичность, и развевающиеся знамена в его облике читаются с трудом.

Как место встреч горожан превратилось в медвежий угол

В качестве Ленинского мемориала здание просуществовало недолго в силу известных исторических событий. В 1992 году в нем разместился Национально-культурный центр «Казань», ставший местом встреч деятелей культуры, национальной интеллигенции и общественности, праздничных мероприятий и концертов. Здание объединило в себе несколько музеев, детские кружки, концертную площадку. Со временем площадь перед НКЦ, названная в честь татарского революционера Мирсаида Султан-Галиева, превратилась в место встречи молодежи.

В качестве Ленинского мемориала здание просуществовало недолго



В ночное время на площади парковались машины, играла громкая музыка, молодые люди курили кальян и устраивали гонки на автомобилях. Зеленые газоны со временем пожухли, трава на склоне росла неоднородными островками. Левый берег Казанки зарос американским кленом, пешеходные дорожки были разбиты, в кустах копился мусор, оставленный случайными гостями, а в зарослях нередко можно было заметить компании людей без определенного места жительства. Вечерние прогулки вдоль берега стали просто небезопасным занятием.

Судьба исторического склона определилась в 2018 году

Судьба запущенного уголка решилась в июне прошлого года, когда руководство Группы компаний ТАИФ предложило президенту Татарстана Рустаму Минниханову расширить территорию благоустройства перед НКЦ до Фуксовского сада. Это был подарок предприятий промышленной группы городу, его гостям и в первую очередь коренным казанцам. Однако в тот момент предложение не нашло поддержки со стороны мэрии Казани. И лишь в 2018 году, благодаря поддержке президента Татарстана, проект был одобрен городскими властями, и общая площадь благоустройства увеличилась до 30,8 тыс. кв. м.

Асфальтированную площадь Султан-Галиева разбавили островками газона, деревянными скамейками и брусчатыми дорожками. Казанцы, увидев начавшиеся работы, стали обращаться с предложениями по благоустройству. Многие спрашивали, почему у НКЦ никогда не высаживались деревья. Так как возможности для роста деревьев в данном месте нет, специалисты ТАИФа учли этот момент в проекте благоустройства — деревья посадили в объемные кадки. Правда, на зиму их будут убирать в теплые помещения.

— На площади перед НКЦ нельзя посадить в грунт деревья, поскольку эта территория является крышей паркинга. Наземная часть парковки похожа на слоеный пирог, где первый слой состоит из бетона, затем следуют утеплитель, изоляция, стяжка и асфальт. В этом месте можно только посеять газон, — рассказал нам заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Ильгиз Латыпов.

200 КАМАЗов с мусором «в обмен» на 600 машин с грунтом для склона

Наземная территория парковки условно поделена на две функциональные зоны — зону автостоянки и прогулочную. Наземный уровень автостоянки предусмотрен для парковки автомашин инвалидов и экскурсионных автобусов. В прогулочной зоне расположен амфитеатр, откуда открывается панорамный вид на мост Миллениум и правый берег Казанки. Внизу под амфитеатром раскинулся зеленый склон, на котором все лето рабочие расстилали рулоны травы, ежедневно поливая ее. За лето был обновлен асфальт на пешеходных дорожках, пересекающих склон.





Под амфитеатром рабочие все лето расстилали рулоны травы, Фото Рината Назметдинова



После открытия сквера гулять по левому берегу Казанки будет нестрашно даже ночью. На склоне рабочие выкорчевали все заросли американского клена, убрали мусор, который скрывали кустарники. С благоустраиваемой территории было вывезено более 200 КАМАЗов с мусором, для укрепления склона потребовалось 600 КАМАЗов с грунтом.



Отсюда открывается панорамный вид на мост Миллениум и правый берег Казанки. Фото Рината Назметдинова

Обновленный вид не остался незамеченным жителями города — после удаления забора казанцы с удовольствием фотографируют открывшуюся живописную панораму. Сейчас уже все готово к открытию сквера и склона. Планируется, что оно состоится в ближайшее время при участии президента Татарстана. «Реальное время» будет следить за дальнейшим благоустройством этой территории.