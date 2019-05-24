Свободные места, съезды без наледи, «экокрыша» и зарядки для электрокаров

Как должен выглядеть современный городской паркинг и от каких проблем избавлять автовладельцев

В городах с плотной застройкой многоуровневый подземный паркинг способен решить проблемы как города, так и автовладельцев. «Реальное время» выделило десять основных отличительных особенностей современного паркинга на примере четырехуровневой подземной парковки, расположенный под площадью Султан-Галиева рядом с НКЦ «Казань», на улице Пушкина. Паркинг такой конструкции — крупнейший не только в Казани, но и в России.

Проблема центра города

Одна из главных задач паркинга в большом городе — предоставить автовладельцу возможность для стоянки поблизости от конечной точки маршрута. Особенно остро это проблема стоит в центре мегаполиса. Паркинг рядом с НКЦ «Казань» расположен в шаговой доступности как от центров деловой активности (Минфин РТ, УФНС, Госсовет РТ, Верховный суд РТ и т. д.), так и от центров досуг (Кремлевская набережная, Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Большой концертный зал им. С. Сайдашева).

Машины — под землей, а на поверхности — зеленый склон

Многоуровневый паркинг пример эффективного использования городского пространства

В центре города под паркинг необходимо задействовать минимум пространства. При этом не должен страдать облик города. Многоуровневый паркинг, расположенный рядом с НКЦ «Казань», пример эффективного использования городского пространства. Основная его часть скрыта в береговом склоне под землей, а на поверхности — зеленый газон, дорожки для прогулок и амфитеатр. Общий облик береговой линии при строительстве был сохранен.

Для тысячи машин

Общая площадь этой парковки составляет 52 868 кв. м. Однако площадь занимаемой территории — в пять раз меньше. Четыре уровня и небольшая надземная часть позволяют разместить на сравнительно небольшой площади 957 автомобилей. На поверхности предусмотрены лишь места для людей с ограниченными возможностями и для экскурсионных автобусов.

Площадь парковки составляет 52 868 кв. м

Чем дешевле, тем выгоднее

К сожалению, проблема нехватки мест в центре рождает другую — проблему стоимости. Сейчас в центре Казани на муниципальных паркингах оплата за час составляет 100 рублей, а время на оплату — всего 15 минут. Паркинг возле НКЦ «Казань» предлагает место на то же время за 60 рублей. При этом на выезд после завершения оплаченного времени дается 39 минут.

Быстрая оплата, быстрый выезд

Многие казанские паркинги страдают болезнью очередей на выезде: терминалов оплаты мало, а время на выезд после оплаты крайне ограничено. У четырехуровневого паркинга на улице Пушкина есть сразу два выезда — как на саму улицу Пушкина, так и на улицу Подлужную. Они снабжены четырьмя въездными и четырьмя выездными стойками, а на самом паркинге размещены девять терминалов оплаты.

Цветные указатели наличия свободных мест для парковки

Всем известная проблема поиска свободного места на паркинге решена оригинальным способом. Свободные парковочные места обозначены зеленой подсветкой, а над припаркованными автомобилями загорается красный свет.

С учетом русской зимы

В российских условиях каждому автовладельцу хочется иметь место для своего железного коня в отапливаемом помещении, поэтому отапливаемыми паркингами сейчас не удивишь. Но помимо отопления, на паркинге рядом с НКЦ «Казань» есть и еще одна важная зимняя «опция» — въездные пандусы снабжены электрическим обогревом для предотвращения наледи.

Всегда на чистом автомобиле

Мойка подобного уровня от компании Washworld есть только в Москве

Еще одним ноу-хау паркинга стала бесконтактная автомойка компании Washworld. В Татарстане таких моечных комплексов больше нет. Одна мойка подобного уровня от компании Washworld есть в Москве. Работа автомойки полностью автоматизирована, и не требует присутствия оператора. Автовладелец выбирает программу, вводит оплату и заезжает на мойку. В стеклянной кабине на машину сразу направляются струи воды под давлением 100 Бар. Время мытья зависит от выбранной программы и составляет от 4 до 16 минут. После окончания работы программы открываются выездные ворота, загорается сигнал и чистый автомобиль покидает автомойку.

Спасение для владельцев электрокаров

На одной станции одновременно могут пополнить заряд два автомобиля

Электрокаров в Казани пока мало, поэтому их зарядка для владельцев в столице Татарстана пока остается большой проблемой. Паркинг на Пушкина решает и ее. Он оснащен комплексом зарядных станций «Шнайдер Электрик» для электрокаров. Автовладельцы могут воспользоваться одним из восьми зарядных устройств, мощность каждого — 22 кВт. На одной станции одновременно могут пополнить заряд два автомобиля. К устройствам подключаются любые электромобили, которые сейчас присутствуют на российском рынке. К примеру автомобиль Tesla будет заряжаться 3—5 часов.

Главное — безопасность

Главная техническая новинка — общеобменная вентиляция с системой струйных вентиляторов

В паркинге на НКЦ «Казань» применены самые современные технологии для обеспечения безопасности людей. Одна из главных технических новинок — общеобменная вентиляция с системой струйных вентиляторов. Помещение подземной парковки не загромождено объемными воздуховодами. Струйные вентиляторы в случае необходимости создают бездымную зону около эвакуационных выходов по всей высоте помещения. А лифты паркинга могут работать во время пожара и позволяют перевозить противопожарные подразделения.