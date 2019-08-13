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«Интерпретация событий 1480 года по-разному будет восприниматься русскими и татарами»

12:20, 13.08.2019 9

Татарстанские историки предупредили о серьезных последствиях для межнационального согласия в России в случае признания праздником «Стояния на Угре»

«Интерпретация событий 1480 года по-разному будет восприниматься русскими и татарами» Фото: wikipedia.org (Стояние на Угре. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI век)

Татарстанские ученые резко осудили предложение внести в памятные даты России события 1480 года, или так называемое «Стояние на Угре». Казанские историки считают это «нецелесообразным и, более того, опасной тенденцией». В авторской колонке для «Реального времени» директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН РТ Искандер Гилязов пояснил, какими последствиями может обернуться это необдуманное решение.

Стояние на Угре

Включение событий 1480 года, связанных с так называемым «стоянием на Угре», в число памятных дат в военно-политической истории России считаю нецелесообразным и, более того, опасной тенденцией.

Во-первых, сама интерпретация этих событий не слишком аргументирована историческими фактами. Во многом в данном случае мы имеем дело с историческим мифотворчеством, основу которого заложил российский историк конца XVIII — начала XIX века Н.М. Карамзин.

К 1480 году некогда могущественной Золотой Орды практически уже не было: ее «процветание» оказалось хронологически очень коротким и пришлось на первую половину XIV века. А во второй половине XIV века она уже вступила в полосу глубокого экономического и политического кризиса. В XV веке шел процесс интенсивного распада империи.

Поэтому можно вполне обоснованно утверждать, что полноценной, перманентной зависимости, например, Московского княжества от Золотой Орды в это время уже не наблюдается, отношения между двумя государствами фактически распадаются на отдельные эпизоды — в какие-то годы Москва признает свою зависимость, в другие — проявляет очевидную самостоятельность и отказывается подчиняться власти ханов.

Во многом в данном случае мы имеем дело с историческим мифотворчеством, основу которого заложил российский историк конца XVIII — начала XIX века Н.М. Карамзин. Фото milcult.ru

«Может, тогда внести в календарь памятных дат и прекращение выплаты дани Казани?»

Кроме того, следует учитывать, что к середине XV века в непосредственной близости от границ Московского государства уже существовали Крымское и Казанское ханства, Ногайская Орда. Так что так называемая Большая Орда была лишь одним из осколков распавшейся империи. С каждым из этих САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ государств Москва выстраивала свои отношения. Известно, например, что великий князь Василий II начал платить полноценную дань Казанскому ханству с 1445 года, дав обещание хану Улуг-Мухаммеду. Выплата дани Москвой Казани продолжалась до 1466 года. Может быть, тогда следует внести в календарь памятных дат и прекращение выплаты дани Казани? Или же такое важное событие, как взятие Иваном III Казани в 1487 году, пленение казанского хана и установление «московского протектората» над Казанью?

Выделяя особо события 1480 года, мы, к сожалению, вновь интерпретируем историю в пользу современной политической целесообразности, вместо того чтобы строго следовать исторической канве. Это фактически был лишь один из многочисленных эпизодов в военно-политических контактах Москвы с государствами — наследниками Золотой Орды… Складывается ощущение, что определение «Большая Орда» сыграло с некоторыми коллегами-историками злую шутку — Большая Орда не была ни большой, ни сильной… Она была одним из многих…

«И взяли город Казань июля в 9 день, и царя Казанского Алегама пленили с его матерью и царицей, с двумя братьями и сестрой, и с его князьями, и привели их в Москву». Миниатюра Лицевого летописного свода. Фото runivers.ru

«У русских это может вызвать необоснованные чувства превосходства над другими»

Во-вторых, если мы говорим о патриотизме и воспитательной функции истории, то, бесспорно, в историческом прошлом следует пропагандировать в первую очередь факты и события, которые объединяют многонациональный народ Российской Федерации, а не разъединяют его. Даже если принять, что стояние на Угре действительно было важным и знаковым событием для русской истории XV века, необходимо задуматься, как оно будет восприниматься нашими современниками — татарами и русскими? Вновь будет муссироваться тема враждебных отношений Московского государства с Золотой Ордой? Вновь будет подниматься тема пресловутого «монголо-татарского ига»? Вновь татары в обыденном сознании человека, не слишком хорошо знакомого с историей и не вникающего во все детали событий прошлого, будут восприниматься как враги? Насколько все это конструктивно, продуктивно и полезно в современных условиях?

То есть вполне может получиться, что вышеотмеченная интерпретация событий 1480 года совершенно по-разному будет восприниматься русскими и татарами: у русских это может вызвать необоснованные чувства превосходства над другими; у татар, считающих историю Золотой Орды важной составной частью своего исторического прошлого (хотя она является частью и российской истории), — чувства обиды и ущемленности.

Даже эти короткие соображения дают мне повод очень серьезно усомниться в необходимости включения событий 1480 года в число памятных дат истории России.

Искандер Гилязов
Справка

Искандер Гилязов — директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан.

Специализируется на изучении социально-экономической истории Среднего Поволжья XVI—XVIII вв. Способствовал вводу в научный оборот многих неопубликованных архивных источников, прежде всего по истории социальных движений периода феодализма (восстание Батырши, Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева). Участвовал в подготовке к изданию трудов выдающихся татарских историков прошлого (публикация трудов Газиза Губайдуллина). К 1000-летию Казани провел исследование ранней истории татарских слобод Казани, анализ картографических материалов по истории Среднего Поволжья. Научные представления И.А. Гилязова легли в основу написанных им разделов школьных учебников по истории Татарстана. Также изучал историю татарской диаспоры и эмиграции XIX—XX веков.

Гилязов — автор более 90 научных работ в отечественных и международных изданиях общим объемом более 70 п. л., в том числе трех монографий, 11 учебно-методических работ, в том числе двух учебников, одной хрестоматии и пяти учебных пособий. 26 работ опубликованы им после защиты докторской диссертации. В настоящее время участвует в двух научных проектах, финансируемых Фондом Фольксваген: «Предпринимательские элиты в предреволюционной России: этноконфессиональная структура и региональное развитие в XIX — начале XX в.» (совместно с Гиссенским, Санкт-Петербургским университетами и Институтом истории АН РТ) и «Германские и российские университеты в годы первой мировой войны. Сравнительный анализ отношений общества, науки и политики» (совместно с Геттингенским, Тартуским и Санкт-Петербургским университетами).

Справка подготовлена по материалам с официального сайта Академии наук РТ.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 12:59
    Этнократия, захватившая власть в стране с 1991 года, готова стравить русских и татар, лишь бы удержаться у власти. Поэтому она придумывает разные исторические праздники , оскорбляющие коренные народы РФ и вносящие раздор между ними.. Установка памятников упырям типа ермака и ивана4 из этой же серии.
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  • Анонимно 13:15
    Уничтожают татар, морально пытаются задавить
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  • Тахир Давлетшин 13:43
    Шовинизм - один из столпов существующего режима
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    Анонимно 13:49
    плюсую
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  • Анонимно 14:06
    Основная мысль статьи понятна - " стояние" это "плохо" для субъективного мнения автора.

    Но почему плохо - не сказано, аргументы не приведены.

    Зато "последствия" расписаны "красочно".

    Может стоит начать "плясать от печки" - хотя бы от "татарской печки".

    Во-первых распад Золотой Орды это "хорошо" или "плохо" относительно "татарской печки"?
    Конечно плохо - следовательно все кто разрушал Золотую Орду, создавая мелкие ханства, мягко говоря "сепаратисты", с которыми надо бороться.
    Что Московское княжество и делало.

    Во-вторых, ни одно племя, ни монгольское, ни тюркское в 1480 году само себя "татарами" не называло - об этом написано во всех научных статьях, энциклопедиях и многократно сказано многими читателями на страницах уважаемого РВ.

    В-третьих, наследниками Золотой Орды являются не только Астрахань, Казань, Крым, но и Москва.

    Так что с "татарской печки" не все так "печально" смотрится, как это хочет представить автор.

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  • Анонимно 15:08
    Если есть желание праздновать юбилей Золотой орды то почему не праздновать Стояние на Угре.И вдобавок может быть для того чтоб не разжигать надо принять булгарскую версию происхождения казанских татар а не пытаться связать свою историю с монголами.Но тогда куда девать всех академиков историко-физических наук с их творениями.
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    Анонимно 16:21
    Это логично.
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  • Анонимно 15:44
    Интерпретация событий 1480 года по-разному будет восприниматься русскими и татарами
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/148117-priznat-stoyanie-na-ugre-prazdnikom---opasnaya-tendenciya
    Подскажите пожалуйста, а какое имеють к упомянутым событиям татары? И чего оне так волнутьси и нервиничають? Так ить, их там и близко не было. Оне появились только после 1920 году...
    Ох и напугали..., предупреждаааааають...)))
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  • Анонимно 16:11
    Надо "подложить свинью" РПЦ и историкам АН РФ. Как? А вернуться в своё "первобытное состояние", т.е. именоваться булгарами а не татарами. "Оставить с носом" русскую историю с её летописями, былинами, многотомными трудами без привычного, "исторического врага". Пусть они осиротевшие ищут потомков нукеров хана Батыя в пустыне Гоби и казахских степях. Нам же надо готовить иск по поводу уничтожения города Казани Иваном Грозным с его население и всех письменных источников. Это ключевое и сравнимо с пожаром в библиотеке Александрии. ЮНЕСКО с радостью вцепится в этот исторический факт!
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