«Интерпретация событий 1480 года по-разному будет восприниматься русскими и татарами»

Татарстанские историки предупредили о серьезных последствиях для межнационального согласия в России в случае признания праздником «Стояния на Угре»

Фото: wikipedia.org (Стояние на Угре. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI век)

Татарстанские ученые резко осудили предложение внести в памятные даты России события 1480 года, или так называемое «Стояние на Угре». Казанские историки считают это «нецелесообразным и, более того, опасной тенденцией». В авторской колонке для «Реального времени» директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН РТ Искандер Гилязов пояснил, какими последствиями может обернуться это необдуманное решение.

Стояние на Угре

Включение событий 1480 года, связанных с так называемым «стоянием на Угре», в число памятных дат в военно-политической истории России считаю нецелесообразным и, более того, опасной тенденцией.

Во-первых, сама интерпретация этих событий не слишком аргументирована историческими фактами. Во многом в данном случае мы имеем дело с историческим мифотворчеством, основу которого заложил российский историк конца XVIII — начала XIX века Н.М. Карамзин.

К 1480 году некогда могущественной Золотой Орды практически уже не было: ее «процветание» оказалось хронологически очень коротким и пришлось на первую половину XIV века. А во второй половине XIV века она уже вступила в полосу глубокого экономического и политического кризиса. В XV веке шел процесс интенсивного распада империи.

Поэтому можно вполне обоснованно утверждать, что полноценной, перманентной зависимости, например, Московского княжества от Золотой Орды в это время уже не наблюдается, отношения между двумя государствами фактически распадаются на отдельные эпизоды — в какие-то годы Москва признает свою зависимость, в другие — проявляет очевидную самостоятельность и отказывается подчиняться власти ханов.

Во многом в данном случае мы имеем дело с историческим мифотворчеством, основу которого заложил российский историк конца XVIII — начала XIX века Н.М. Карамзин. Фото milcult.ru

«Может, тогда внести в календарь памятных дат и прекращение выплаты дани Казани?»

Кроме того, следует учитывать, что к середине XV века в непосредственной близости от границ Московского государства уже существовали Крымское и Казанское ханства, Ногайская Орда. Так что так называемая Большая Орда была лишь одним из осколков распавшейся империи. С каждым из этих САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ государств Москва выстраивала свои отношения. Известно, например, что великий князь Василий II начал платить полноценную дань Казанскому ханству с 1445 года, дав обещание хану Улуг-Мухаммеду. Выплата дани Москвой Казани продолжалась до 1466 года. Может быть, тогда следует внести в календарь памятных дат и прекращение выплаты дани Казани? Или же такое важное событие, как взятие Иваном III Казани в 1487 году, пленение казанского хана и установление «московского протектората» над Казанью?

Выделяя особо события 1480 года, мы, к сожалению, вновь интерпретируем историю в пользу современной политической целесообразности, вместо того чтобы строго следовать исторической канве. Это фактически был лишь один из многочисленных эпизодов в военно-политических контактах Москвы с государствами — наследниками Золотой Орды… Складывается ощущение, что определение «Большая Орда» сыграло с некоторыми коллегами-историками злую шутку — Большая Орда не была ни большой, ни сильной… Она была одним из многих…

«И взяли город Казань июля в 9 день, и царя Казанского Алегама пленили с его матерью и царицей, с двумя братьями и сестрой, и с его князьями, и привели их в Москву». Миниатюра Лицевого летописного свода. Фото runivers.ru

«У русских это может вызвать необоснованные чувства превосходства над другими»

Во-вторых, если мы говорим о патриотизме и воспитательной функции истории, то, бесспорно, в историческом прошлом следует пропагандировать в первую очередь факты и события, которые объединяют многонациональный народ Российской Федерации, а не разъединяют его. Даже если принять, что стояние на Угре действительно было важным и знаковым событием для русской истории XV века, необходимо задуматься, как оно будет восприниматься нашими современниками — татарами и русскими? Вновь будет муссироваться тема враждебных отношений Московского государства с Золотой Ордой? Вновь будет подниматься тема пресловутого «монголо-татарского ига»? Вновь татары в обыденном сознании человека, не слишком хорошо знакомого с историей и не вникающего во все детали событий прошлого, будут восприниматься как враги? Насколько все это конструктивно, продуктивно и полезно в современных условиях?

То есть вполне может получиться, что вышеотмеченная интерпретация событий 1480 года совершенно по-разному будет восприниматься русскими и татарами: у русских это может вызвать необоснованные чувства превосходства над другими; у татар, считающих историю Золотой Орды важной составной частью своего исторического прошлого (хотя она является частью и российской истории), — чувства обиды и ущемленности.

Даже эти короткие соображения дают мне повод очень серьезно усомниться в необходимости включения событий 1480 года в число памятных дат истории России.

Искандер Гилязов