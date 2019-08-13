«Интерпретация событий 1480 года по-разному будет восприниматься русскими и татарами»
Татарстанские историки предупредили о серьезных последствиях для межнационального согласия в России в случае признания праздником «Стояния на Угре»
Татарстанские ученые резко осудили предложение внести в памятные даты России события 1480 года, или так называемое «Стояние на Угре». Казанские историки считают это «нецелесообразным и, более того, опасной тенденцией». В авторской колонке для «Реального времени» директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН РТ Искандер Гилязов пояснил, какими последствиями может обернуться это необдуманное решение.
Стояние на Угре
Включение событий 1480 года, связанных с так называемым «стоянием на Угре», в число памятных дат в военно-политической истории России считаю нецелесообразным и, более того, опасной тенденцией.
Во-первых, сама интерпретация этих событий не слишком аргументирована историческими фактами. Во многом в данном случае мы имеем дело с историческим мифотворчеством, основу которого заложил российский историк конца XVIII — начала XIX века Н.М. Карамзин.
К 1480 году некогда могущественной Золотой Орды практически уже не было: ее «процветание» оказалось хронологически очень коротким и пришлось на первую половину XIV века. А во второй половине XIV века она уже вступила в полосу глубокого экономического и политического кризиса. В XV веке шел процесс интенсивного распада империи.
Поэтому можно вполне обоснованно утверждать, что полноценной, перманентной зависимости, например, Московского княжества от Золотой Орды в это время уже не наблюдается, отношения между двумя государствами фактически распадаются на отдельные эпизоды — в какие-то годы Москва признает свою зависимость, в другие — проявляет очевидную самостоятельность и отказывается подчиняться власти ханов.
«Может, тогда внести в календарь памятных дат и прекращение выплаты дани Казани?»
Кроме того, следует учитывать, что к середине XV века в непосредственной близости от границ Московского государства уже существовали Крымское и Казанское ханства, Ногайская Орда. Так что так называемая Большая Орда была лишь одним из осколков распавшейся империи. С каждым из этих САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ государств Москва выстраивала свои отношения. Известно, например, что великий князь Василий II начал платить полноценную дань Казанскому ханству с 1445 года, дав обещание хану Улуг-Мухаммеду. Выплата дани Москвой Казани продолжалась до 1466 года. Может быть, тогда следует внести в календарь памятных дат и прекращение выплаты дани Казани? Или же такое важное событие, как взятие Иваном III Казани в 1487 году, пленение казанского хана и установление «московского протектората» над Казанью?
Выделяя особо события 1480 года, мы, к сожалению, вновь интерпретируем историю в пользу современной политической целесообразности, вместо того чтобы строго следовать исторической канве. Это фактически был лишь один из многочисленных эпизодов в военно-политических контактах Москвы с государствами — наследниками Золотой Орды… Складывается ощущение, что определение «Большая Орда» сыграло с некоторыми коллегами-историками злую шутку — Большая Орда не была ни большой, ни сильной… Она была одним из многих…
«У русских это может вызвать необоснованные чувства превосходства над другими»
Во-вторых, если мы говорим о патриотизме и воспитательной функции истории, то, бесспорно, в историческом прошлом следует пропагандировать в первую очередь факты и события, которые объединяют многонациональный народ Российской Федерации, а не разъединяют его. Даже если принять, что стояние на Угре действительно было важным и знаковым событием для русской истории XV века, необходимо задуматься, как оно будет восприниматься нашими современниками — татарами и русскими? Вновь будет муссироваться тема враждебных отношений Московского государства с Золотой Ордой? Вновь будет подниматься тема пресловутого «монголо-татарского ига»? Вновь татары в обыденном сознании человека, не слишком хорошо знакомого с историей и не вникающего во все детали событий прошлого, будут восприниматься как враги? Насколько все это конструктивно, продуктивно и полезно в современных условиях?
То есть вполне может получиться, что вышеотмеченная интерпретация событий 1480 года совершенно по-разному будет восприниматься русскими и татарами: у русских это может вызвать необоснованные чувства превосходства над другими; у татар, считающих историю Золотой Орды важной составной частью своего исторического прошлого (хотя она является частью и российской истории), — чувства обиды и ущемленности.
Даже эти короткие соображения дают мне повод очень серьезно усомниться в необходимости включения событий 1480 года в число памятных дат истории России.
Справка
Искандер Гилязов — директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан.
Специализируется на изучении социально-экономической истории Среднего Поволжья XVI—XVIII вв. Способствовал вводу в научный оборот многих неопубликованных архивных источников, прежде всего по истории социальных движений периода феодализма (восстание Батырши, Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева). Участвовал в подготовке к изданию трудов выдающихся татарских историков прошлого (публикация трудов Газиза Губайдуллина). К 1000-летию Казани провел исследование ранней истории татарских слобод Казани, анализ картографических материалов по истории Среднего Поволжья. Научные представления И.А. Гилязова легли в основу написанных им разделов школьных учебников по истории Татарстана. Также изучал историю татарской диаспоры и эмиграции XIX—XX веков.
Гилязов — автор более 90 научных работ в отечественных и международных изданиях общим объемом более 70 п. л., в том числе трех монографий, 11 учебно-методических работ, в том числе двух учебников, одной хрестоматии и пяти учебных пособий. 26 работ опубликованы им после защиты докторской диссертации. В настоящее время участвует в двух научных проектах, финансируемых Фондом Фольксваген: «Предпринимательские элиты в предреволюционной России: этноконфессиональная структура и региональное развитие в XIX — начале XX в.» (совместно с Гиссенским, Санкт-Петербургским университетами и Институтом истории АН РТ) и «Германские и российские университеты в годы первой мировой войны. Сравнительный анализ отношений общества, науки и политики» (совместно с Геттингенским, Тартуским и Санкт-Петербургским университетами).
Справка подготовлена по материалам с официального сайта Академии наук РТ.
комментарии
Но почему плохо - не сказано, аргументы не приведены.
Зато "последствия" расписаны "красочно".
Может стоит начать "плясать от печки" - хотя бы от "татарской печки".
Во-первых распад Золотой Орды это "хорошо" или "плохо" относительно "татарской печки"?
Конечно плохо - следовательно все кто разрушал Золотую Орду, создавая мелкие ханства, мягко говоря "сепаратисты", с которыми надо бороться.
Что Московское княжество и делало.
Во-вторых, ни одно племя, ни монгольское, ни тюркское в 1480 году само себя "татарами" не называло - об этом написано во всех научных статьях, энциклопедиях и многократно сказано многими читателями на страницах уважаемого РВ.
В-третьих, наследниками Золотой Орды являются не только Астрахань, Казань, Крым, но и Москва.
Так что с "татарской печки" не все так "печально" смотрится, как это хочет представить автор.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/148117-priznat-stoyanie-na-ugre-prazdnikom---opasnaya-tendenciya
Подскажите пожалуйста, а какое имеють к упомянутым событиям татары? И чего оне так волнутьси и нервиничають? Так ить, их там и близко не было. Оне появились только после 1920 году...
Ох и напугали..., предупреждаааааають...)))