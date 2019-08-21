Сотрудники ГИБДД Казани сняли ролик к WorldSkills, в нем инспекторов ДПС называют «малаями» на белых «барсах»

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Отдел ГИБДД Казани в преддверии чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, который стартует завтра в столице Татарстана, опубликовал ролик о соблюдении правил дорожного движения. В нем инспекторы ДПС называются «малаями» на белых «барсах». На фоне также играет музыка из одноименной песни певицы Лэйны.

Отмечается, что в период проведения чемпионата в Госавтоинспекции усилят меры по безопасности дорожного движения на территории города. Также там напомнили, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.

«Уважаемые участники дорожного движения! Призываем не омрачать настроение жителей, гостей города и участников WorldSkills 2019!» — подчеркнули в отделе ГИБДД.

