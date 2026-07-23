Новости общества

16:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин: «Общая сумма ущерба от ВСУ в Донбассе, Новороссии превысила 1 трлн рублей»

11:30, 23.07.2026

Работа по оценке ущерба продолжается

Бастрыкин: «Общая сумма ущерба от ВСУ в Донбассе, Новороссии превысила 1 трлн рублей»
Фото: взято с телеграм-канала Следкома

В ходе расследований уголовных дел общий ущерб, причиненный действиями ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах, превышает 1 триллион рублей. Такие цифры озвучил глава СКР Александр Бастрыкин, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в рамках расследований ущерб от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается более чем в 560 миллиардов рублей, а на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 миллиардов рублей.

взято с телеграм-канала Следкома

Бастрыкин подчеркнул, что работа по установлению полного объема ущерба, вызванного преступными действиями украинских боевиков, продолжается.

Ранее сообщалось, что на восстановление склада WB после атаки потребуется 35,8 млрд рублей.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также