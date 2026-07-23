Бастрыкин: «Общая сумма ущерба от ВСУ в Донбассе, Новороссии превысила 1 трлн рублей»

Работа по оценке ущерба продолжается

В ходе расследований уголовных дел общий ущерб, причиненный действиями ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах, превышает 1 триллион рублей. Такие цифры озвучил глава СКР Александр Бастрыкин, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в рамках расследований ущерб от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается более чем в 560 миллиардов рублей, а на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 миллиардов рублей.

Бастрыкин подчеркнул, что работа по установлению полного объема ущерба, вызванного преступными действиями украинских боевиков, продолжается.

Ранее сообщалось, что на восстановление склада WB после атаки потребуется 35,8 млрд рублей.

Никита Егоров