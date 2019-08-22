Дмитрий Гоблин Пучков приехал в Казань на WorldSkills

Известный переводчик англоязычных фильмов Дмитрий Гоблин Пучков приехал в Казань на чемпионат WorldSkills. В своем Instagram он опубликовал фотографию с МЦ «Казань Экспо», где проходит чемпионат.

В комментариях пользователи в шутку предположили, что Пучков, возможно, приехал туда как судья-эксперт на соревнования токарей или сантехников — Пучков в молодости работал по этим профессиям. Однако, судя по другим фотографиям, он побывал на сегодняшней пресс-конференции с участием президента РТ Рустама Минниханова и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Напомним, недавно стало известно, что Гоблин займется переводами сериалов для Ростелекома.