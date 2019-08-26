Казанские «Громкие рыбы» сняли с послом WorldSkills Гудковым ролик про утреннюю зарядку

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Посол WorldSkills Александр Гудков вместе с казанским объединением «Громкие рыбы» снял ролик «Рабочая зарядка». В видео, посвященном утренней зарядке, также снялись работники КВЗ и КМПО. Упражнения выполняют молодые люди в рабочих комбинезонах, используя различные строительные инструменты.



Видео снято возле озера Кабан под трек Pump the Jam и оформлено в стиле видеоклипов зарубежных исполнителей конца 80-х — начала 90-х годов.

Напомним, накануне Гудков рассказал, как 15 лет назад приехал по работе в Татарстан, и поделился впечатлениями о сегодняшней Казани.

