Новости общества

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские «Громкие рыбы» сняли с послом WorldSkills Гудковым ролик про утреннюю зарядку

15:25, 26.08.2019
Казанские «Громкие рыбы» сняли с послом WorldSkills Гудковым ролик про утреннюю зарядку
Фото: скриншот

Посол WorldSkills Александр Гудков вместе с казанским объединением «Громкие рыбы» снял ролик «Рабочая зарядка». В видео, посвященном утренней зарядке, также снялись работники КВЗ и КМПО. Упражнения выполняют молодые люди в рабочих комбинезонах, используя различные строительные инструменты.

Видео снято возле озера Кабан под трек Pump the Jam и оформлено в стиле видеоклипов зарубежных исполнителей конца 80-х — начала 90-х годов.

Напомним, накануне Гудков рассказал, как 15 лет назад приехал по работе в Татарстан, и поделился впечатлениями о сегодняшней Казани.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров