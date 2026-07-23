Евросоюз одобрил сокращенный 21-й пакет санкций против России

В список не включен полный запрет на морские перевозки российского СПГ

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Послы стран Евросоюза одобрили сокращенный 21-й пакет санкций против России, который не включает полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Окончательное утверждение ограничительных мер планируется завершить до конца дня на заседании Совета ЕС, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе (цитата по ТАСС).

По его словам, послы уже согласовали этот пакет санкций. Также он отметил, что главный оператор морских перевозок СПГ в ЕС — Греция — сможет продолжать доставлять российский СПГ в третьи страны.

Источник подчеркнул, что после утверждения Советом ЕС пакет санкций вступит в силу.

Ранее сообщалось, что послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России.

Никита Егоров