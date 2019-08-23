В Сети появилось видео лучших моментов церемонии открытия WorldSkills
Представители WorldSkills опубликовали в своем «Инстаграм» видео с лучшими моментами церемонии открытия.
В ролике показан выход команд стран-участниц, выступления и поздравления организаторов и почетных гостей церемоний.
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Церемония открытия #WorldSkillsKazan2019 захватывает дух! Смотрите, как это было, в нашем видео, и удачи участникам — вы все достойны победы❤ ... The Opening Ceremony of #WorldSkills Kazan 2019 was breathtaking! Find out what happened by watching our video, and good luck to the Competitors: you all deserve to win❤ ㅤ #kazan2019 #WorldSkills2019
Напомним, вчера, 22 августа, на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата рабочих профессий перед гостями выступил робот-андроид по имени София и испекли хлеб.
Подробный репортаж с церемонии открытия чемпионата WorldSkills — читайте в материале «Реального времени».
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