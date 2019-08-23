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В Сети появилось видео лучших моментов церемонии открытия WorldSkills

08:37, 23.08.2019
В Сети появилось видео лучших моментов церемонии открытия WorldSkills
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Представители WorldSkills опубликовали в своем «Инстаграм» видео с лучшими моментами церемонии открытия.

В ролике показан выход команд стран-участниц, выступления и поздравления организаторов и почетных гостей церемоний.

Напомним, вчера, 22 августа, на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата рабочих профессий перед гостями выступил робот-андроид по имени София и испекли хлеб.

Подробный репортаж с церемонии открытия чемпионата WorldSkills — читайте в материале «Реального времени».

МероприятияОбществоТехнологииМедиа Татарстан
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