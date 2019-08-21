В Сети появилось видео с репетиции церемонии открытия WorlSkills-2019 в Казани

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлен фрагмент репетиции церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorlSkills-2019. Она сейчас проходит на стадионе «Казань Арена».

Отрывок показывает выход команд с флагами своих стран. Пока на стадион выходят только знаменосцы и сопровождающие их участники церемонии, со светящимися треугольниками в руках.

Ранее отдел ГИБДД Казани снял к WorldSkills ролик о соблюдении ПДД. В нем инспекторы ДПС называются «малаями» на белых «барсах».

