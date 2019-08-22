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Медведеву в Казани подарили игрушку в виде рыжего кота

16:36, 22.08.2019
Медведеву в Казани подарили игрушку в виде рыжего кота
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел площадку выставочного центра «Казань Экспо», где пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills.

По пути он остановился у стенда молодежной команды «Росатома», члены которой подарили главе кабмина РФ мягкую игрушку в виде кота, пишет «Интерфакс».

«Мы знаем, что у вас, мягко говоря, непростая работа. Мы тоже хотим поделиться с вами нашей энергией и подарить вам этого замечательного рыжего кота, это талисман команды», — сказала девушка, протягивая игрушку Медведеву.

«Будем заряжаться», — ответил он.

Напомним, что сегодня Медведев прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Общество Татарстан
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