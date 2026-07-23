Минниханов договорился с Волковым модернизировать почтовую инфраструктуру в РТ

«Почта России» проведет ремонт или установит быстровозводимые конструкции минимум в 115 селах

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава «Почты России» Михаил Волков на встрече в Казани подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об масштабной модернизации почтовой инфраструктуры в сельских районах, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Согласно договоренностям, «Почта России» проведет ремонт или установит быстровозводимые конструкции минимум в 115 селах в рамках федеральной программы, инициированной президентом РФ. Дополнительно правительство Татарстана профинансирует обновление еще 100 отделений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего за последние годы в республике было модернизировано более 100 сельских офисов. Обновленные отделения превращаются в многофункциональные центры: здесь можно не только получить почтовые услуги, но и воспользоваться госуслугами или пройти первичный медосмотр в уголках здоровья. На сегодняшний день сеть «Почты России» в регионе насчитывает более 1,1 тысячи точек, большинство из которых работает в сельской местности.

Ранее сообщалось, что зарплаты сотрудников «Почты России» в Татарстане на 40% отстают от рынка.

Никита Егоров