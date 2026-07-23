Аферисты стали обманывать людей от имени муфтия РТ Самигуллина

Для получения консультаций по религиозным вопросам лучше обращаться к мухтасибам ДУМ республики

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане выявлены случаи телефонного мошенничества, связанные с обманом от имени муфтия Камиля Самигуллина. Об этом сообщила пресс-служба ДУМ республики.

В муфтияте отметили, что для получения консультаций по религиозным вопросам лучше обращаться к мухтасибам ДУМ РТ. Также можно записаться на личную встречу с муфтием, позвонив по номеру +7 (843) 237-94-53.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Вопросы по исламу можно задать в кол-центре, где работают шариатские специалисты ДУМ РТ, по номеру 8 (800) 222 76 67 — звонок бесплатный.

ДУМ Татарстана настоятельно рекомендует не раскрывать личные и служебные данные, а также не переводить деньги при подозрительных звонках.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «заменой счета в ЦБ».

Никита Егоров