Из бюджета Казани 25,2 млрд рублей направили на оплату труда работников муниципалитетов

На 1 июля 2026 года численность муниципальных служащих в городе составляла 1 712 человек

Фото: Максим Платонов

За первые шесть месяцев 2026 года расходы казанского бюджета на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, с учетом страховых взносов, составили 25,26 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на сайте исполкома Казани.

На 1 июля 2026 года численность муниципальных служащих в городе составляла 1 712 человек. За этот период на оплату их труда было потрачено около 1,43 миллиарда рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В муниципальных учреждениях города работали 38 045 человек, на выплату зарплат и страховых взносов этой категории сотрудников за январь — июнь было выделено 23,83 миллиарда рублей.

Общая численность работников муниципального сектора Казани за первое полугодие достигла 39 757 человек, а расходы на их оплату превысили 25,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Москва, Петербург и Татарстан — лидеры по кредиторской задолженности компаний.

Никита Егоров