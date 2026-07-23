Из бюджета Казани 25,2 млрд рублей направили на оплату труда работников муниципалитетов
На 1 июля 2026 года численность муниципальных служащих в городе составляла 1 712 человек
За первые шесть месяцев 2026 года расходы казанского бюджета на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, с учетом страховых взносов, составили 25,26 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на сайте исполкома Казани.
На 1 июля 2026 года численность муниципальных служащих в городе составляла 1 712 человек. За этот период на оплату их труда было потрачено около 1,43 миллиарда рублей.
В муниципальных учреждениях города работали 38 045 человек, на выплату зарплат и страховых взносов этой категории сотрудников за январь — июнь было выделено 23,83 миллиарда рублей.
Общая численность работников муниципального сектора Казани за первое полугодие достигла 39 757 человек, а расходы на их оплату превысили 25,2 миллиарда рублей.
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