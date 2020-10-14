ООО ХК Нефтехимик
Общая информация
«Нефтехимик» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Нижнекамске республики Татарстан.
Годом основания клуба считается 1968 год.
С 2008 года начал свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Председатель Совета Директоров ХК «Нефтехимик» — Шигабутдинов Тимур Альбертович.
Директор хоккейного клуба «Нефтехимик» — Ларионов Игорь Викторович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423578, ул 30 лет Победы, ЛД «Нефтехим Арена»
- Телефон: (8555) 36-86-16
- Email: info@hcnh.ru
- Сайт: https://hcnh.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2020