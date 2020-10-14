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ООО ХК Нефтехимик

Спорт
ООО ХК Нефтехимик
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

«Нефтехимик» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Нижнекамске республики Татарстан.

Годом основания клуба считается 1968 год.

С 2008 года начал свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.

Председатель Совета Директоров ХК «Нефтехимик» — Шигабутдинов Тимур Альбертович.

Директор хоккейного клуба «Нефтехимик» — Ларионов Игорь Викторович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423578, ул 30 лет Победы, ЛД «Нефтехим Арена»
  • Телефон: (8555) 36-86-16
  • Email: info@hcnh.ru
  • Сайт: https://hcnh.ru/

Дата последнего обновления: 14.10.2020

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