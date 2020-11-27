Варакин Евгений Анатольевич

Общая информация

Родился 21 ноября 1975 года в Казани.

Образование

2002 г. окончил Ульяновский государственный университет.



Трудовая деятельность

1996-1998 гг. — сотрудник Балтасинской сельхозтехники.

2003-2006 гг. — начальник ЖКУ ЖК «Кадышево», начальник отдела контроля за техническим состоянием жилого фонда, заместитель начальника по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого фонда, начальник МУП ЖКУ Авиастроительного района, г. Казань.

2006-2010 гг. — заместитель главы администрации Вахитовского района г. Казани.

2010-2011 гг. — заместитель начальника, первый заместитель начальника управления административно-технической инспекции исполнительного комитета г. Казани.

2011-2016 гг. — заместитель, первый заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета г. Казани.

С 10 октября 2016 г. — руководитель аппарата исполнительного комитета г. Казани.

Награды и звания

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарностью премьер-министра РТ (2006 г.), почетной грамотой руководителя исполнительного комитета г. Казани (2009 г.), знаком отличия «За безупречную службу Казани» III степени (2012 г.), медалью «80 лет гражданской обороне России» (2012 г.), памятной медалью «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), благодарственным письмом мэра г. Казани (2015 г.), памятной медалью «XVI Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2016 г.), медалью «За доблестный труд» (2018 г.), благодарностью Президента РТ (2018 г.).

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