Республиканский фонд поддержки

Общая информация

Республиканский фонд поддержки был создан летом 2017 года для оказания помощи лицам, пострадавшим от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, а также лицам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, зарегистрированных на территории Татарстана.

Основной задачей Фонда является достижение социальных и общественно полезных целей в виде максимально возможного уменьшения негативных последствий деятельности вышеуказанных недобросовестных организаций, иных событий, которые создают массовый негативный эффект на материальное, имущественное положение пострадавших.

Руководитель - Ибрагимов Рустем Сагитович

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