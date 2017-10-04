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Республиканский фонд поддержки

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Общая информация

Республиканский фонд поддержки был создан летом 2017 года для оказания помощи лицам, пострадавшим от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, а также лицам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, зарегистрированных на территории Татарстана.

Основной задачей Фонда является достижение социальных и общественно полезных целей в виде максимально возможного уменьшения негативных последствий деятельности вышеуказанных недобросовестных организаций, иных событий, которые создают массовый негативный эффект на материальное, имущественное положение пострадавших.

Руководитель - Ибрагимов Рустем Сагитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Вишневского, 26
  • Телефон: 8(843)205-06-07
  • Email: main@rfprt.ru
  • Сайт: www.rfprt.ru

Дата последнего обновления: 04.10.2017

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