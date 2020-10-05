Абдулхаков Айдар Камилевич

Общая информация

Родился 11 апреля 1969 года в г.Казани.



Образование

1993 г. — окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности механик, математик-прикладник.

2005 г. — окончил Казанский филиал Академии труда и социальных отношений по специальности экономист.

Трудовая деятельность

1987-1989 гг. — служба в Вооруженных силах.

1993-1994 гг. — старший мастер по снабжению, оператор ЭВМ Казанской автобазы Татпотребсоюза.

1994-1999 гг. — работа в коммерческих организациях (г.Казань).

Январь-сентябрь 2000 г. — ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

2000-2003 г. — начальник контрольно-ревизионного отдела территориального отделения департамента казначейства Министерства финансов РТ по городу Казани.

2003-2005 г. — директор Муниципального унитарного предприятия «АСДУ-А».

Январь- сентябрь 2005 г. — заместитель председателя Комитета по транспорту и связи Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ в Казани.

С сентября 2005 года по январь 2006 года — генеральный директор Муниципального унитарного предприятия «Казгорэлектротранс».

С 12 января 2006 года — председатель Комитета по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования Казани.

Награды и звания

Награжден:

Почетной грамотой Главы администрации Казани (2005 г.);

Медалью «В память 1000-летия Казани» (2006 г.);

Медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006 г.);

Почетной грамотой Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (2007 г.);

Дипломом лауреата в номинации «Руководитель года транспортной отрасли России» Национальной общественной премии транспортной отрасли России «Золотая колесница» (2008 г.);

Знаком отличия «За безупречную службу Казани» III класса (2009 г.);

Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации (2009 г.);

Благодарностью Кабинета Министров Республики Татарстан (2011 г.);

Памятной медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.);

Почетным званием «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» (2013 г.);

Памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани» (2013 г.);

Памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи» (2014 г.);

Почетным знаком «За заслуги перед Профсоюзом в Республике Татарстан» (2016 г.);

Медалью Министерства транспорта Российской Федерации «За безупречный труд и отличие» III степени (2016 г.);

Благодарностью Мэра города Казани (2018 г.);

Благодарностью Президента Республики Татарстан (2019 г.);

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019 г.)

Женат, воспитывает трех детей.

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