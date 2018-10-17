В Татарстане сегодня откроют движение по новому участку трассы М-7

Сегодня в Татарстане торжественно откроют участок с 856 до 888 км трассы Москва — Уфа. Таким образом, дорога из Казани до Набережных Челнов полностью станет четырехполосной, встречные потоки разделены металлическим барьером.

Работы велись в течение 4 лет, построено 31 км полотна, установлено 2 тыс. сигнальных столбиков, 500 дорожных знаков и 5 км линий электроосвещения. Пропускная способность дороги после реконструкции повысится с 18 тыс. до 40 тыс. автомобилей в сутки.



Открытие дороги приурочено к международной выставке «Дорога», проходящей в Казани.

Ранее в Тукаевском районе РТ продлили закрытие дороги Набережные Челны — Тлянче-Тамак до 30 ноября.