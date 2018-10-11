В ночь на 14 октября из-за велофеста перекроют центр Казани, Ленинскую дамбу и Миллениум

В Казани пройдет «Ночной Велофест». Он стартует в 22.00 от Казанского Кремля до первой остановки «Старо-Татарская слобода».

Вторая остановка — «Речной порт», далее Центр семьи «Казан», площадь Свободы и Казанский Кремль. Последняя остановка ожидается около 2.00 уже 14 октября. Данные опубликованы в сборнике документов.

На всем маршруте будет полностью перекрыто движение, а именно: на Кремлевской, Университетской, Островского, Туфана Миннуллина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Шигабутдина Марджани. Также проехать нельзя будет по Ахтямова, Габдуллы Тукая, до речного порта.

Заблокированными окажутся Девятаева, Московская, Чернышевского, Бурхана Шахиди, Саид-Галеева, Ташаяк, пл. Тысячелетия, Ленинская дамба, Сибгата Хакима, Миллениум, Вишневского, Николая Ершова, Толстого, Большая Красная и площадь Свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что «Велофест» в Казани может пройти только в случае, если власти города найдут финансирование. В прошлом году мероприятие собрало более 3 тыс. участников.