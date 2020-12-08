МКУ Комитет по развитию туризма г.Казани
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
МКУ Комитет по развитию туризма г.Казани осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставом.
Основными целями деятельности Учреждения являются создание условий и развитие туризма в г.Казани.
Руководитель — Санникова Дарья Александровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 11
- Телефон: (843) 292-11-42
- Email: darya.sannikova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 08.12.2020