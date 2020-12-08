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МКУ Комитет по развитию туризма г.Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

МКУ Комитет по развитию туризма г.Казани осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставом.

Основными целями деятельности Учреждения являются создание условий и развитие туризма в г.Казани.

Руководитель — Санникова Дарья Александровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 11
  • Телефон: (843) 292-11-42
  • Email: darya.sannikova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 08.12.2020

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