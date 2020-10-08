ГБУ Республиканский Центр Черноморец
Общая информация
С 1994 года Госкомитет по делам молодежи Республики Татарстан начал реализовывать организацию для детей отдыха в лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края . В 2012 году Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан было создано ГБУ Республиканский Центр «Черноморец».
Руководитель — Ветров Евгений Геннадьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул. Заслонова, 7
- Телефон: (843) 292-29-19
- Email: info@ok-chernomorec.ru
- Сайт: https://ok-chernomorec.ru/
Дата последнего обновления: 08.10.2020