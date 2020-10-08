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ГБУ Республиканский Центр Черноморец

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Общая информация

С 1994 года Госкомитет по делам молодежи Республики Татарстан начал реализовывать организацию для детей отдыха в лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края . В 2012 году Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан было создано ГБУ Республиканский Центр «Черноморец».

Руководитель — Ветров Евгений Геннадьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул. Заслонова, 7
  • Телефон: (843) 292-29-19
  • Email: info@ok-chernomorec.ru
  • Сайт: https://ok-chernomorec.ru/

Дата последнего обновления: 08.10.2020

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