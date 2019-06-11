20 дней до эскроу: подорожают ли новостройки после 1 июля?

Индекс новостроек Казани: бюджетный сегмент продолжает дорожать, а бизнес-класс «застыл» в цене

Фото: Олег Тихонов

Несмотря на то что финансовые затраты девелоперов возрастут с переходом на проектное финансирование, опасаться значительного всплеска цен на новостройки сразу после 1 июля стоит вряд ли. Эксперты уверены, что переложить издержки на покупателей не получится — уровень спроса для этого не достаточно высок. К тому же, тренд на рост цен казанскими застройщиками уже отыгран — некоторые объекты выходили на рынок по изначально завышенным ценам. О том, какие из казанских ЖК больше всего подорожали за ll квартал 2019 года — в материале «Реального времени».

Застройщики: «Цены вырастут, могут вырасти на 20 процентов»

1 июля застройщикам и другим участникам рынка жилой недвижимости предстоит перейти Рубикон и начать перестраиваться на новую модель продажи квартир в новостройках с помощью эскроу-счетов. Однако уже на протяжении всего последнего года дольщиков предупреждают — за безопасность сделок на первичном рынке им придется заплатить рублем.

Сами застройщики дают совершенно разные прогнозы о том, насколько подорожают новостройки после перехода на проектное финансирование. По мнению генерального директора «Жилищной инвестиционной компании Казани» Эмиля Хуснутдинова, цены на первичное жилье в целом могут вырасти на 5—10 процентов.

Примерно о такой же динамике говорит и заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

— По нашим прогнозам, основанных как на экономических расчетах, так и уже на имеющемся опыте работы с эскроу, стоимость жилья может увеличиться на 6—7%, — отмечает он.

Генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов также уверен, что для покупателей переход на проектное финансирование должен произойти плавно и безболезненно, в том числе это касается и динамики цен.

— На рост цен в конце 2018 — начале 2019 года оказал влияние повышенный спрос и только отчасти — стремление заложить в проекты рост издержек, во избежание резкого роста цен на недвижимость. Резкого скачка цен на объекты именно после 1 июля мы не прогнозируем. Будет традиционное повышение цен по мере готовности объекта и приближения даты заселения: от котлована до выдачи ключей — на 13 процентов, — говорит Руслан Нурмухаметов.

А вот генеральный директор компании «Бриз» Андрей Беляков менее оптимистичен. Он уверен, что из-за перехода на новую модель финансирования цены могут скакнуть на все 20, а то и 40 процентов.

— Даже те застройщики, которые работают по старым правилам, готовятся к переходу на эскроу по следующим объектам. С тем штатом сотрудников, которые работают в моем предприятии на сегодняшний день, я слишком долго будут готовиться к эскроу. Нужны специалисты, кадры. Я посчитал, что необходимо 11 человек принять дополнительно в штат для прохождения всех кругов ада [для получения проектного финансирования], — говорит Андрей Беляков.

В то же время он признает, что существуют опасения, что покупатель попросту не потянет такого скачка цен.

«Переложить затраты на плечи покупателей не получится»

Впрочем, опрошенные нами эксперты уверены — паниковать не стоит, так как цены на новостройки не взлетят разом после наступления 1 июля. Во-первых, надо учитывать, что переход на проектное финансирование будет происходить постепенно. По данным федерального Минстроя, порядка 70 процентов объектов в России будет достраиваться по старым правилам. Примерно такая же статистика фиксируется и в Татарстане. Это значит, что и финансовые издержки застройщиков не должны резко возрасти.

Во-вторых, часть экспертов отмечает, что многие застройщики уже заложили часть своих издержек и отыграли тренд на рост цен еще во второй половине 2018 — начале 2019 гг. По данным аналитической службы «Реального времени», в Казани средние цены на первичное жилье выросли более чем на 16%: если в конце мая прошлого года казанцы могли купить квадратный метр в новостройке за 69,4 рублей, то к концу мая 2019 года «квадрат» подорожал до 80,7 тысячи рублей.

— Старт роста стоимости квадратного метра был дан в 2018 году, и до финиша он пока не дошел, по ряду объектов он превысил 30 процентов (вкупе с ростом степени готовности). Более того, Казань оказалось в числе городов — лидеров по темпам. Предпосылок всего три: увеличение размера НДС, снижение ипотечной ставки, изменения в 214 ФЗ, причем последнее было основным драйвером. Дорожали больше всего небольшие по метражности объекты и квартиры с интересной локацией. Цены скорректировали все застройщики, исходя из активности своих продаж, — говорит директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Третий, но, пожалуй, один из самых важных факторов, который может сдержать рост цен на новостройки — относительно низкий покупательский спрос при высоком уровне предложения. Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков отмечает, что в такой ситуации многие девелоперы будут вынуждены вернуться к системе скидок.

— Возможностей чтобы использовать текущую реформу для повышения цен немного. Пока участникам рынка сложно оценить на сколько возрастут затраты в связи с переходом на проектное финансирование. Кроме финансовых затрат необходимо учитывать и то, что организационных проблем не избежать. И застройщики, и банки будут с нуля создавать новую модель взаимодействия. Но переложить эти затраты на покупателей получится только в том случае, если спрос начнет расти или предложение на рынке заметно сократится. Ни первого, ни второго пока не происходит, — говорит Михаил Хорьков.

Отметим, что застройщики считают, что рост цен на новостройки, произошедший в конце прошлого — начале 2019 года имел только объективные предпосылки. По мнению Искандера Юсупова, пик роста цен произойдет, но не сразу, а когда закончится запас объектов, строящихся по старым правилам.

— Что касается мнения о том, что застройщики установили максимально высокие цены еще в начале года, я с этим не согласен. Есть рынок, есть четкие и понятные причины для роста. Повторю, если повышен НДС, растет стоимость стройматериалов и строительных услуг, соответственно растут и цены. Естественно, все застройщики страны одномоментно 1 июля не перейдут на работу с эскроу. Тем более если дом построен на 30 процентов или в нем продано минимум 10 процентов квартир, законодатель позволяет реализовывать жилье по старым ценам. Но насколько велик запас таких домов? Однозначно, все дома, продающиеся по системе эскроу, будут дороже. Клиенты, естественно, будут делать выбор в пользу квартир, продающихся по старой схеме. Это жилье достаточно быстро уйдет с рынка и примерно через полгода, максимум год, будет очередной пик роста цен на новостройки, так как все новое жилье будет реализовываться через систему эскроу, — считает зам генерального директора компании «Унистрой».

Котлован по цене готовых домов

О том, что застройщики подняли цены на свои объекты еще до начала переходного этапа, отчасти свидетельствует и тот факт, что цены на многие объекты, которые вышли на рынок менее полугода назад, оказались на уровне цен на квартиры в домах, которые близятся к сдаче.

К примеру, однокомнатная квартира в жилом комплексе Twin House от «Ак Таш Инвест» стоит 77,3—79,1 тысячи рублей за кв. м. И это несмотря на то что объект появился в продаже только к весне 2019 года. Еще дороже оказались «однушки» в пятом доме ЖК «Родина», строительство которого находится фактически на уровне котлована — порядка 88 тысяч рублей за кв. м.

От 93,5 до 108,3 тысячи рублей за кв. м стоят «однушки» в ЖК Atlantis Deluxe, хотя застройщик — «СМУ-88» позиционирует его как объект класса «комфорт». Для сравнения: цены сопоставимы с ценами на квадратный метр в ЖК «Привилегия» на Братьев Касимовых, который тот же «СМУ-88» представляет как объект бизнес-класса (103—105,8 тысячи рублей за кв. м).

В большинстве домов «Арт сити» динамика цен в период с начала марта по начало июня составила только 2%. Фото unistroyrf.ru

«Унистрой»: высокая динамика в «Царево village»и рассрочка по Шариату

Если просмотреть сайты крупнейших татарстанских застройщиков, можно найти подтверждение еще одному тезису, выдвинутому экспертами — уже сейчас девелоперам приходится нивелировать рост цен, активно предлагая клиентам дисконты. К примеру, только на центральной странице «Унистроя» можно увидеть ссылки сразу на 15 различных акций. Многие из них связаны с ипотекой: ее предлагается получить с помощью господдержки или же без первоначального взноса. Кроме того, покупателя завлекают единовременными скидками, трэйд-ином и даже рассрочкой по законам Шариата.

По данным аналитической службы «Реального времени», более значительный рост цен среди объектов «Унистроя» был зафиксирован в жилом комплексе «Царево village», строящемся в селе Новое Шигалеево. К примеру, двухкомнатные квартиры в доме 3.7 с марта подорожали на 5% (с 58,7—64,1 до 61,6—64,1 тысячи рублей за кв. м). На 2-4% выросли в цене «однушки» в доме №3.10 (с 59,9-63,3 до 62,3-64,5 тысяч рублей за кв. м). Ровно настолько же, то есть до 4% подорожали и однокомнатные квартиры в ЖК «Весна» на Мамадышском тракте (с 80,41—82,12 до 83,7 тысячи рублей за «квадрат»).

А вот один из самых дорогих «унистроевских» объектов — ЖК «Арт сити» — вырос в цене не столь значительно. Согласно данным аналитической службы «Реального времени», в большинстве домов «Арт сити» динамика цен в период с начала марта по начало июня составила только 2%. Вероятно, это связано с тем, что цены в данном комплексе устанавливаются на довольно высоком уровне еще на старте продаж.

— С начала января цены на квартиры в наших ЖК выросли от 5 до 10 процентов, в зависимости от локации. Так в ЖК ART City — цены за неполных 6 месяцев поднялись на 6 процентов, в ЖК «Весна» и Царево Village — на 5 процентов. Самый высокий рост был зафиксирован в Уфе, в ЖК «Венский лес» — на 10,7 процента. Прежде всего это было связано с удорожанием товаров и услуг из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов, плюс есть «плановый» рост цен, напрямую зависящий от степени готовности дома. Следующий ощутимый рост стоимости «квадрата» нас ждет в связи с переходом на систему эскроу-счетов, — прокомментировал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Дорожающий «Сказочный лес» и нерастущий в цене бизнес-класс

Почти десяток акций представлен и на сайте другой крупной строительной компании — «#Суварстроит». Они предлагают ипотечные каникулы сроком на 2 года, рассрочку, специальные цены, ипотеку по госпрограмме. К слову, одно из спецпредложений направлено на привлечение не покупателей квартир, а арендаторов нежилых помещений на первых этажах — для них предусмотрены арендные каникулы сроком на один месяц.

Отметим, что среди объектов «#Суварстроит» в большей степени выросли в цене квартиры в бюджетных жилых комплексах. К примеру, на 7—10% подорожали однокомнатные квартиры в доме «Каштан» жилого комплекса «Сказочный лес» (с 70,2—90,1 до 77—96,8 тысячи рублей за кв. м). Примерно на 10% в период с марта по июнь подорожали «однушки» в домах 1.2 и 1.3 жилого комплекса «Станция Спортивная».

А вот цены на квартиры в комплексах «Столичный» и «Манхэттен», которые позиционируются застройщиком как объекты бизнес-класса, за последние 3 месяца не изменились.

— Цена продолжает формироваться рынком, делая это без резких скачков и учитывая все экономические факторы, о которых мы говорим последние месяцы — реформа, ставки, предложения на рынке. Совокупность статуса готовности объекта, темпов продаж, уникальных предложений и совместной работы с банками-партнерами позволяет выводить на рынок объекты по самым привлекательным для столицы ценам. С начала года спрогнозированная динамика цен составила 10—15 процентов (в зависимости от класса жилья), что не сказалось отрицательно на интересе со стороны покупателей — он стабильно высокий, — так говорит генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов о росте цен на объекты компании с начала года.

Большинство акций, представленных на сайте «Ак Барс Недвижимость», направлено на продажу двух- и трехкомнатных квартир. Для каждого жилого комплекса застройщик подсчитал дисконт, который покупатель может получить при покупке «двушки» или «трешки» в ипотеку. В целом значительной динамики на объекты «Ак Барс Девелопмент» за последние 3 месяца зафиксировано не было.

Более подробно с динамикой цен на другие казанские новостройки можно ознакомиться в таблице, подготовленной аналитической службой «Реального времени».

Цены на казанские новостройки, июнь 2019 года

Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) Местонахождение: Класс жилья Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. - 05.06.2019 Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. - 04.03.2019 Сроки реализации проекта Кол-во домов, этажей Кол-во квартир Общая площадь квартир, тыс. кв. м. район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. 3-комн. 1-комн. 2-комн. 3-комн. начало конец Сувар Строит Залесный сити, дом 4 Кировский Залесная комфорт 60,30-71,70 57,40-68,4 52,2-62,40 56,6-69,3 48,7-66,1 52,2-61,32

3 кв. 2020 20 330 14 895 дом 5 Кировский Залесная комфорт СДАН СДАН СДАН продано 63,18-64,7 62,41-63,6

4 кв. 2018 20 330 14 895 дом 3.1 Кировский Залесная комфорт 51,4-72,9 52,9-71,5 54,60-72,2 51,9-74,3 52,9-72,2 61,2-72,2

4 кв. 2021 20 264 10 999 дом 3.2 Кировский Залесная комфорт 56,80-75,7 53,4-73,5 52,80-73,5 52,9-75,7 53,4-73,5 61,7-73,5

4 кв. 2021 20 264 10 999 Столичный квартал 70/2, блок секция G, H, I, J, K, L, M Ново-Савиновский Чистопольская бизнес 100-103,44 98,11 94,93 98-113,34 90,62-106,04 86,61-96,68

4 кв. 2020 17-22 625 44 721 Сувар строит, ООО Березовая роща Сказочный лес, Кипарис дом 1.1 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2018 22 308 11 046 Клен, дом 2.2 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано

4 кв. 2018 19 162 7 255 Ясень, дом 2.3 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано

4 кв. 2018 19 162 7 255 Тополь, дом 2.1 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2018 19 162 7 255 Рябина, дом 2.5 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано 76,90-79,40 73,80-75,60 продано 74,22-77,45 72,46-73,26

2 кв. 2019 26 264 10 686 Черемуха, дом 2.6 Приволжский Оренбургский тракт комфорт 85,5 77,50-79 нет 81,19 72,8-75,5 нет

2 кв. 2019 23 308 11 368 Береза Приволжский Оренбургский тракт комфорт 95,30-97,20 69,80-92,90 72,50-92,40 71,8-93,2 63,3-89,1 63,8-88,7

4 кв.2021 24



Каштан Приволжский Оренбургский тракт комфорт 77-96,80 71,10-95 70,70-88,50 70,2-90,1 67,8-90,6 67,2-84,8

4 кв.2021 19



Осина Приволжский Оренбургский тракт комфорт 81,70-98,60 69,6-94,30 70,20-87,20 68,2-93 65,6-88,9 66,2-82,2

4 кв 2021 24



Сувар строит, ООО Жилищная основа

Станция Спортивная, дом 1.4 Приволжский Дорожная типовой продано продано продано продано продано продано

4 кв. 2018 19 162 7 186 дом 1.5 Приволжский Дорожная типовой продано продано продано продано продано продано

4 кв. 2018 19 162 7 186 дом 1.9 Приволжский Дорожная типовой 65,3-72,88 65,72-68,90 64-67 65,8-70,55 57,7-66,7 54,22-64,8

4 кв. 2019 19 162 7 186 дом 1.1 Приволжский Дорожная типовой 60,10-68,10 54,40-63,70 51,30-59,80 60,3 49,3-60,3 48,9-56,7

2 кв. 2021 19 162 7 186 дом 1.2 Приволжский Дорожная типовой 58,20-70,56 54,60-64,60 51,3-62,6 57,9-63,1 51,6-63,5 51,5-61,5

2 кв. 2021 19 162 7 186 дом 1.3 Приволжский Дорожная типовой 60,50-70 55,10-65,30 54,50-63,10 55,2-64 54-64 51,8-61,8

2 кв. 2021 19 162 7 186 дом 1.6 Приволжский Дорожная типовой 55,30-73,10 57,50-71,70 нет 55,06-70,33 57,46-71,23 нет

2 кв. 2021 19 162 7 186 дом 1.7 Приволжский Дорожная типовой 56,70-73,60 56,10-72,20 нет 54,7-72,5 55,2-71,1 нет

4 кв. 2021 19 215 7 219 дом 1.8 Приволжский Дорожная типовой продаж нет продаж нет продаж нет продаж нет продаж нет продаж нет

4 кв. 2021 19 162 7 186 дом 2.1 Приволжский Дорожная типовой нет в продаже нет в продаже нет 56,91-72,09 52,95-71,41 нет

1 кв. 2021 19 162 7 186 Сувар Строит, ООО Южная поляна

Времена года, дом 1.1 Приволжский

комфорт 68,40-86 70,90-84,10 67-82,80 65,8-76,4 64,2-75,7 61,6-73,5

4 кв. 2018 5 99 5 973 дом 1.2 Приволжский

комфорт 72,80-86,90 71,20-84,70 65,40-81,80 65,5-76,2 62,1-74,2 61,5-71,7

4 кв. 2018 5 122 7 359 дом 1.3 Приволжский

комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан

4 кв. 2018 5 74 4 538 Сувар Строит, ООО Строй Инвест Групп

ВДНХ/Манхэттен, дом 1 Приволжский Оренбургский тракт комфорт 90,24-102,2 95,79-104,33 88,16-93,98 90,24-102,2 95,79-104,33 88,16-98,67

4 кв. 2019 17 338 23 027 дом 2 Приволжский Оренбургский тракт комфорт 91,92-99,98 92,85-105,15 79,92-101,58 91,92-99,98 92,85-105,15 79,92-101,58

4 кв. 2019 21 338 23 027 дом 3 Приволжский Оренбургский тракт комфорт 90,49-104,98 90,17-98,66 88,44-98,76 90,49-104,98 90,17-98,66 88,44-98,76

4 кв. 2019 24 338 23 027 ООО Зилантова Гора Новые острова, дом 3 Авиастроительный Тэцевская комфорт 82,25-95,19 75 71,93 78,28-86,73 70,3-76,49 66,66-67,16

2 кв. 2019 12 1 100 39 963 ООО Конкорд Билд Три богатыря, дом 1 Приволжский Х. Мавлютова комфорт сдан сдан сдан продано продано 66

2 кв. 2019 16-20 195 11 688 дом 3 Приволжский Х. Мавлютова комфорт 68,07-75 продано 65 64 продано 62

4 кв. 2020 18-22 219 13 087 Ак Барс Недвижимость, ООО Компроект

Светлая долина, дома 14.1 Советский Ноксинская комфорт продано продано продано продано продано продано

4 кв. 2019 20 198 9 775 Светлая долина, дома 11.1 Советский Рахлина комфорт продано продано продано продано продано продано

4 кв. 2018 20 198 9 767 Светлая долина, дом 14.3 Советский Рахлина комфорт нет 69,1 53,98-56,28 нет 69,09 на брони 54,11

4 кв. 2019 20 198 9 767 Светлая долина, дом 20.1 Советский Курынова комфорт продано продано 53,98-54,27 продано 69,09 на брони 54,11

1 кв. 2020 10



Светлая долина, дом 20.2 Советский Курынова комфорт продано 68,1 53,98-54,27 продано 69,09 на брони 54,11

1 кв. 2020 10



Солнечный город, дом 17, корпус 1 Приволжский пр-д Оренбургский типовой продано нет продано 64,15 нет 54,22

1 кв. 2019 1-16. 84 5 796 дом 17, корпус 2 Приволжский пр-д Оренбургский типовой 66,20-70,65 58,50-62,50 53,96-54,05 72,34 57,94-61,97 54,22

4 кв. 2019 19 525 27 876 Ак Барс Недвижимость, ООО Интег Строй

ЖК Тулпар, дом 1 Приволжский пр-д Оренбургский типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

4 кв. 2018 9 163 6 571 дом 3 Приволжский пр-д Оренбургский типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

4 кв. 2018 9 70 3 720 дом 4 Приволжский пр-д Оренбургский типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

4 кв. 2018 9 70 3 720 Казань XXI век (II очереь) дом 6.19 Советский Патриса Лумумбы комфорт 88,15-89,72 80 69,72-70,26 88,14-89,73 74,78-79,83 69,72-70,26

3 кв. 2019





дом 6.31 Советский Патриса Лумумбы комфорт 71,88-86,83 69,68-72 нет 71,88-86,82 69,68-71,99 нет

2 кв. 2020 19



дом 6.24 Советский Патриса Лумумбы комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан

4 кв. 2018 17-19 552 25 798 ЖК Мой Ритм, корпус 1 Советский Ахтямова, Полушкина комфорт 82,36-88,17 72,83-73,56 69,53-70,39 85-87 69,09-73 69,14-69,86

3 кв. 2020 10; 17 490 12 808 корпус 2 Советский Ахтямова, Полушкина комфорт 84-87,08 72-72,35 70 85-87 69,09-73 69,14-69,86

3 кв. 2020 19. 162 3 598 корпус 3 Советский Ахтямова, Полушкина комфорт 84-87,08 72,35-73,3 70 85-87 69,09-73 69,14-69,86

3 кв. 2020 19. 162 3 598 ООО ИСК Варикус дом 2 Авиастроительный Годовикова типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 10 286 16 920 Жилищная Инвестиционная Компания города Казани, ООО Жилой Комплекс Победа

дом 2, блок секция 9-16 Советский Проспект Победы комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 12-18. 432 24 494 Комплекс Победа, дом 4, блок секция 1-8, 42 Советский Проспект Победы комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 12-18. 531 29 667 ООО Арт-Строй

ЖК Легенда,

дом (корпус) 3

третья очередь Советский Отрадная комфорт 85,71 78,84-79,41 66-71 Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 90,47 Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 71,62-73,84 Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 61-71

3 кв. 2020 27 312 22 386 Дом (корпус) 4

третья очередь Советский Отрадная комфорт 85,71 78,84-79,41 66-71 79,76 68,46-72,11 59,18

3 кв. 2020 27 312 22 386 корпус 1 Советский Отрадная комфорт сдан сдан сдан 88,88 80,31-81,82 71,43

4 кв. 2018 27 335 20 001 Дом (корпус) 2

вторая очередь Советский Отрадная комфорт 84,44-92,86 86,27-86,53 71-80 88,88 80,31-81,82 71,43

3 кв. 2019 24 359 20 000 ООО Финансово-строительная компания Бриз

дом 6 Кировский Серова комфорт продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2019 11 64 4 845 дом 4 Кировский Серова комфорт продано продано продано продано продано продано

2 кв. 2019 11 141

дом 2 Кировский Серова комфорт продано продано продано продано продано продано

1 кв. 2019 11 204 9 609 Унистрой, ООО СтройУслуги

Art City, дом 6.1 Совесткий Н. Ершова комфорт 107,19-115,80 98,32-105,44 94,61-100,43 99,62-113,87 96,73-104,75 94,14-100,98

2 кв. 2020 10 255 12 236 дом 6.2 Совесткий Н. Ершова комфорт 109,99-114,97 100,38-104,78 94,7-100,89 108,12-113,04 98,69-103,8 94,2-100,36

2 кв. 2020 10 255 12 236 дом 3 Совесткий Н. Ершова комфорт 109,6 1000,90-107,16 95,03-98,58 107,77 99,72-103,8 96,79-98,9

3 кв. 2019 11 490 51 727 дом 5.2 Совесткий Н. Ершова комфорт сдан сдан сдан продано 95,41-97,84 продано

1 кв. 2019 10 196 10 927 дом 5.1 Совесткий Н. Ершова комфорт сдан сдан сдан продано продано продано

1 кв. 2019 10 243 11 421 дом 2.1 Совесткий Н. Ершова комфорт сдан сдан сдан продано 96,8 100,2









дом 7 Совесткий Н. Ершова комфорт продано 87,28-95,44 нет







1 кв 2020 19 170

дом 8 Совесткий Н. Ершова комфорт 93,12-96,66 91,11-95,26 нет 92,53-96,07 91,1-95,26 нет

июл.19 19 151

дом 10 Совесткий Н. Ершова комфорт 105,81-110,40 99,99-105,59 83,87-96,75 проданы 97,83-104,58 проданы

4 кв. 2019 19 144 8 717 дом 11 Совесткий Н. Ершова комфорт 107,65-119,58 96,89-114,43 78,86-97,63 105,9-118,31 96,89-114,43 78,86-93,83

авг.20 19 151



дом 12 Совесткий Н. Ершова комфорт 108,93-120,09 94,02-106,16 77,02-93,44







4 кв 2020 19 151

Унистрой ЖК Весна, дом 4 Советский Мамадышский тракт комфорт продано 73,51-78,33 нет продано 75,23 нет

4 кв. 2019 10



дом 7 Советский Мамадышский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано

1 кв. 2019 10



дом 8 Советский Мамадышский тракт комфорт продано продано нет продано 79,54 нет

3 кв. 2019 10



дом 11 Советский Мамадышский тракт комфорт 78,86 75,22 67,99-71,20 продано 70,76-75,23 продано

4 кв. 2019 10



дом 12 Советский Мамадышский тракт комфорт 83,69-83,74 76,07-80,39 65,52-69,95 80,41-82,12 73,04-78,56 64,75-69,19









дом 13 Советский Мамадышский тракт комфорт продано 69,85-70,17 нет 73-76 64,85-72,52 нет









Унистрой Царево Village,

дом 11 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2018 10



дом 4 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2019 10



дом 7 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2018 10



дом 8 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2019 10 198

дом 2.6 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2018 10 198

дом 3.7 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано 61,58-64,14 57,28-60,60 63,41 58,65-64,14 57,28-60,60

июл.19 3



дом 3.8 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой 60,44 62,51-63,73 продано 60,44 62,16-63,55 продано

н/д 3



дом 3.9 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано нет 62,65 продано нет

июл.19 3



дом 3.10 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой 62,30-64,48 продано нет 59,88-63,27 продано нет

4 кв. 2019 10 198

дом 3.11 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано 61,72-62,24 нет продано 61,72-62,24 нет

4 кв. 2019 10 198

дом 3.12 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой 59,01-62,66 59,63-63,18 59,69-61,05 58,49-63,22 59,63-63,18 59,7-61,06

3 кв 2019 3



дом 3.13 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 10 198

дом 3.14 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 10 198

дом 3.15 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 10 198

дом 3.17 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 10 198

дом 3.18 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 10 198

дом 4.19 Пестречинский район, село Новое Шигалеево



59,32-60,33 56,23-60,82 нет







4 кв 2019 3



дом 4.20 Пестречинский район, село Новое Шигалеево



55,65-59,78 56,23-60,89 нет







4 кв 2019 3



дом 4.21 Пестречинский район, село Новое Шигалеево



56,75-60,80 57,22-60,78 нет 55,63-59,76 57,22-60,89 нет

4 кв 2019 3



дом 4.22 Пестречинский район, село Новое Шигалеево



56,90-61,21 58,51-62,48 55,31-58,96







4 кв 2019 3



ООО ДСИ ко дом 61 Совесткий Минская комфорт нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

3 кв. 2019 9 66 3 167 ООО ФОН, Жилой комплекс "Молодежный" Молодежный, , д. 2, блок секция 3,4 Совесткий Ноксинский спуск комфорт нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

3 кв. 2018 14-16 130 8 244 Молодежный, поз. 1 Советский Ноксинсий спуск типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2019 20 108 5 573 Молодежный, поз. 2 Советский Ноксинсий спуск типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2020 14 60 3 641 Молодежный, поз. 4 Советский Ноксинсий спуск типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2021 20 323 16 754 ООО Фон

ЖК "МЧС", дом 5 Советский Губкина типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2018 7 102 9 010 ЖК "МЧС", дом 2 Советский Губкина типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2020 9-18. 528 27 560 ЖК "МЧС", дом 3 Советский Губкина типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2021 н/д 674 32 300 ЖК "МЧС", дом 4 Советский Губкина типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2021 н/д 567 32 300 ООО Царицынский бугор (имеют отношение к ФОН) Дом по улице Юлиуса Фучика Советский Юлиуса Фучика типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2018 12-14. 27 1 610 Дом по улице Юлиуса Фучика Советский Рихарда Зорге типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

2019 12-14. 241 13 420 ООО Фон-Ривьера, СК Бриз Возрождение (Симфония) ж/д 2.1 Вахитовский Павлюхина типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

4 кв. 2018 н/д 144 8 246 Возрождение (Симфония) ж/д дом 1 Вахитовский Павлюхина типовой проданы 65 62 проданы 62,5 62

4 кв. 2019 н/д 300 16 359 ЖК по ул. Серова, 2-6 дома Кировский Серова комфорт продано продано продано продано продано продано









ЖК по ул. Баруди, дом 16, блок секция 4,5,6 Московский Г. Баруди типовой продано продано продано продано продано продано

1 кв. 2019 7-9. 96 6 482 Нестеровский

ул. Нестеровский овраг

85 84-86 84 85 85-86 84

4 кв. 2020 19.янв 152 9 084 ЖИЛОЙ ДОМ

ЖД ПО УЛ.МАРШРУТНАЯ

Маршрутная

продано 61 60 продано 60,38 58,57



9 эт 367 19 021 ООО Ак Барс Торг-Строй дом 34, литер Б Ново-Савиновский Четаева комфорт нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи

4 кв. 2018

77 4 800 ООО РС инвестмент Green City, дом 1 Совесткий Галеева комфорт продано 78,57-84 74-75 продано Евгений Храмов: По телефону сказала "от 77" 77 72-76

1 кв. 2019 19 198 8 887 Green City, дом 2 Совесткий Галеева комфорт продано 80-85 75 продано Евгений Храмов: по телефону сказала "от 77" 77 72-76

1 кв. 2019 19 198 8 887 Green City, дом 3 Совесткий Галеева комфорт 77-86 65,51-66,66 65 87,35-88 71,09-77,77 68-70

1 кв. 2019 19 198 8 887 Green City, дом 4 Совесткий Галеева комфорт Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж

4 кв. 2020 19 198 8 885 Стандарт Строй Новый горизонт, дом 4 Советский 1-я Азинская комфорт продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2018 9 157 7 825 ООО ГенСтройПодряд

Дом на Даурской, дом 34А Советский Даурская комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018 25 182 15 601 ООО ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Новые Горки, дом 1 Советский Родины типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

4 кв. 2018 9 196 8 164 дом 2 Советский Родины типовой сдан сдан сдан 105,88 продано продано

1 кв. 2019 9 142 6 200 дом 3 Советский Родины типовой сдан сдан сдан 87,18 77,55 продано

3 кв. 2020 24 253 10 063 дом 4 Советский Родины типовой сдан сдан сдан продано продано 85,18

1 кв. 2019 9 196 8 164 дом 5 Советский Родины типовой 105,88 89,77 продано продано 78,15 продано

2 кв. 2019 9 142 6 200 дом 7 Советский Родины типовой 90,88-93 78,36-78,92 74















ООО КамаСтройИнвест Legato Вахитовский Муштари элит сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2018

18 2 668 Odette Вахитовский Дзержинского элит 180-250 продано 250 продано продано продано

2 кв. 2019





Vincent Вахитовский Столбова элит продано продано 126-132,3 продано 118,26 108,99-125,1

4 кв. 2019

105 8 947 Живи

Портовая

78,75-94,59 62,82-78,84 62,55-73,35 89,1 64,98-69,3 63,72-70,83

1 кв 2021





Z House Вахитовский Спартаковская элит 145,96 120,8 118,75-128,75 продано продано 111,42-117,36

4 кв. 2019





ООО Импэк Евразия, дом 1, корпус Г Кировский Краснококшайская типовой сдан сдан сдан продано продано Евгений Храмов: Сдается на днях 61,28-64,24

4 кв. 2018 14-16 125 8 207 дом 1, корпус Д Кировский Краснококшайская типовой 83,17-85,22 Евгений Храмов: остались 2 шт 4304 - 53,8 кв м 80 нет 76,16-85 80 нет

3 кв. 2019 17-19 80 4 649 ООО Строительно-монтажное управление 88

Пять звезд, дом 2, корпус 1,2 Кировский Яруллина премиум продано продано продано продано продано продано

2 кв. 2019 21 348 17 602 дом 3, корпус 1,2,3 Кировский Яруллина премиум продано продано продано продано продано продано

4 кв. 2018 21 522 24 496 Малиновка (3 дома) Приволжский Завойского комфорт 75,68 63,27-72,63 63,26 Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 69,72-74,15 Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 63,64-83,64 Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 62,64-72,90

4 кв. 2020 22 180 9 104 ЖК Привилегия Приволжский Братьев Касимовых бизнес 103-105,84 75-76,61 75,39 82,2-83,23 77,82-83 72,77-77,71

3 кв. 2021 20-25 550 26 856 ЖК Atlantis Deluxe Кировский Вахитова, Яруллина, Пролетарской и Бугринской комфорт 93,47-108,28 92-94,69 91,30-101,03 не продаются не продаются не продаются









ООО Строительно-монтажное управление 88, ООО Ай-Кью Девелопмент IQ DOM, дом 4Б

Приволжский Оренбургский тракт бизнес сдан сдан сдан сдан сдан сдан

2 кв. 2019 15-22 292 12 580 ООО СК Ай Кью Девелопмент ЖК Skyline Советский Новаторов комфорт 88,57 70,19 68,56-80,87 82,18-95,12 72,55-83,47 69,26-81,96

2 кв. 2021 23 378 17 861 ООО Самрай Ленинградский, дом 19В Авиастроительный Ленинградская типовой продано продано продано продано продано продано

3 кв. 2018 11 121 5 029 ООО Строительно-монтажное управление №12 ЖК Приволжский,

дом 3 Кирвоский Приволжская типовой 59,76-64,8 56,93-60,34 нет 62,13 56,75 нет

3 кв. 2019 10 58 2 625 дом 4 Кирвоский Приволжская типовой 61,76 продано нет 61-62,43 59,25-59,33 нет

2 кв. 2019 10 58 2 625 ООО ЮИТ Казань ЖК Green,

дом 4011 Константиновка Зирекле типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан

3 кв. 2019 17 170 7 088 дом 4012 Константиновка Зирекле типовой в резерве 82,78 76,44-80,32 71,55-74,06 все забронировано 75,69-80,95 72,15

1 кв. 2020 17 170 7 088 дом 4014 Константиновка Зирекле типовой 78,71-89,70 71,89-76,27 64,83-71,91







4 кв 2020 17 170

АО Завод железобетонных изделий-3 На Аделя Кутуя 83Б



Советский Аделя Кутуя комфорт 81-87 73-75 71-72 84,15-86,84 75,71 Евгений Храмов: осталась одна 70

3 кв. 2019 20 131 10 745 ООО РентСити Паруса Советский Аделя Кутуя типовой продано продано нет продано продано нет

2 кв. 2019 10-12. 160 7 376 Паруса (2 дома) Советский Аделя Кутуя типовой 74,47-78,95 70,15-72,88 63,89 75,66-78,83 70,98-73 66,98-67,11

3 кв 2020 22-24



ООО ТАТЭКОРЕСУРС Архитектор Вахитовский Калинина бизнес продано продано 115-125 Евгений Храмов: Осталось всего 3 шт 122-126 112-124 108-112

4 кв. 2019 9 52 3 819 ООО Панорама Соло Вахитовский Сары Садыковой комфорт нет продано продано нет продано продано

2 кв. 2019 6 30 1 725 ООО ТСИ Родина.

Дом 2

(по документам 2) Совесткий Родины типовой 80,98 продано 74,40-76,09 продано продано 67,86-72,5

2 кв. 2019 20 270 12 660 дом 3

(по документам 5) Совесткий Родины типовой продано продано продано 73,17-77,27 продано продано

2020 20 270 12 660 дом 4

(по документам 7) Совесткий Родины типовой 75,85-79,02 76,18-78,72 74,33-82,96 76,67-81,81 74,73-79,59 69,05-72,5

1 кв 2020





дом 5

(по документам 8)

котлован Совесткий Родины типовой 88,28-88,57 84,44 78,75-79,86







3 кв 2020 25 239 11 131 Дом на Енисейской, 4А Московский Енисейская типовой Евгений Храмов: Данные с сайта. Не берут трубку и на заявку перезвонить не реагируют. 83,18 Евгений Храмов: Данные с сайта. Не берут трубку и на заявку перезвонить не реагируют. 76,52 Евгений Храмов: Данные с сайта. Не берут трубку и на заявку перезвонить не реагируют. 72,54 79,73 75,74 68,11-72,13

2 кв. 2019 7-8. 176 8 008 ООО Строительная компания Нью-Сити Голливуд, блок-секция А,Б,В Совесткий Гвардейская комфорт сданы сданы сданы 77,5 69,35-71,93 64,86

4 кв. 2019 23 726 32 184 ООО Ак таш-Инвестстрой Триумф, дом 1 Совесткий Зур Урам, 1И комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан

4 кв. 2018 9-10. 281 16 681 дом 2 Совесткий Губкина комфорт старт продаж ориентировочно в момент сдачи дома старт продаж ориентировочно в момент сдачи дома старт продаж ориентировочно в момент сдачи дома старт продаж ориентировочно в июне старт продаж ориентировочно в июне старт продаж ориентировочно в июне









ЖК "Twin House"

(ЖК "Твин Хаус")

(2 дома) Совесткий Губкина

77,27-79,07 70,83-72,58 68,54-69,18







1 кв 2020 9 88

ГК Садовое Кольцо Савин хаус

(секции 1,3,7,8) Ново-Савиновский Фатыха Амирхана комфорт 104-147,10 91,40-96,30 100,69-113,83 110,1-119,7 79,14-106,35 94,99-114

4 кв. 2021 7-20. 905 58 830 ООО "Мирострой" Славный Вахитовский Амирхана Еники комфорт 92-102,31 90,16-90,48 82,73 95 87,47-90,17 81,87-82,73

1 кв. 2020 11 70 4 096 ООО ДСК ЖК Меркурий Московский Серова комфорт 93,24-95,83 81,48-87,72 76,82 90-92 77-87 75-79

1 кв. 2020 10 216

ООО СЗ Радиант ЖК МАНГО

(2 дома) Московский Окольная комфорт 68,92-71,2 66,66-68,32 70,34-71,09 78-80 70 69

1 кв. 2020;

2 кв. 2020 2 дома 18 и 19 эт 185 9 148