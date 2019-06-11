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20 дней до эскроу: подорожают ли новостройки после 1 июля?

07:00, 11.06.2019 3

Индекс новостроек Казани: бюджетный сегмент продолжает дорожать, а бизнес-класс «застыл» в цене

20 дней до эскроу: подорожают ли новостройки после 1 июля? Фото: Олег Тихонов

Несмотря на то что финансовые затраты девелоперов возрастут с переходом на проектное финансирование, опасаться значительного всплеска цен на новостройки сразу после 1 июля стоит вряд ли. Эксперты уверены, что переложить издержки на покупателей не получится — уровень спроса для этого не достаточно высок. К тому же, тренд на рост цен казанскими застройщиками уже отыгран — некоторые объекты выходили на рынок по изначально завышенным ценам. О том, какие из казанских ЖК больше всего подорожали за ll квартал 2019 года — в материале «Реального времени».

Застройщики: «Цены вырастут, могут вырасти на 20 процентов»

1 июля застройщикам и другим участникам рынка жилой недвижимости предстоит перейти Рубикон и начать перестраиваться на новую модель продажи квартир в новостройках с помощью эскроу-счетов. Однако уже на протяжении всего последнего года дольщиков предупреждают — за безопасность сделок на первичном рынке им придется заплатить рублем.

Сами застройщики дают совершенно разные прогнозы о том, насколько подорожают новостройки после перехода на проектное финансирование. По мнению генерального директора «Жилищной инвестиционной компании Казани» Эмиля Хуснутдинова, цены на первичное жилье в целом могут вырасти на 5—10 процентов.

Примерно о такой же динамике говорит и заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

— По нашим прогнозам, основанных как на экономических расчетах, так и уже на имеющемся опыте работы с эскроу, стоимость жилья может увеличиться на 6—7%, — отмечает он.

Генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов также уверен, что для покупателей переход на проектное финансирование должен произойти плавно и безболезненно, в том числе это касается и динамики цен.

— На рост цен в конце 2018 — начале 2019 года оказал влияние повышенный спрос и только отчасти — стремление заложить в проекты рост издержек, во избежание резкого роста цен на недвижимость. Резкого скачка цен на объекты именно после 1 июля мы не прогнозируем. Будет традиционное повышение цен по мере готовности объекта и приближения даты заселения: от котлована до выдачи ключей — на 13 процентов, — говорит Руслан Нурмухаметов.

А вот генеральный директор компании «Бриз» Андрей Беляков менее оптимистичен. Он уверен, что из-за перехода на новую модель финансирования цены могут скакнуть на все 20, а то и 40 процентов.

— Даже те застройщики, которые работают по старым правилам, готовятся к переходу на эскроу по следующим объектам. С тем штатом сотрудников, которые работают в моем предприятии на сегодняшний день, я слишком долго будут готовиться к эскроу. Нужны специалисты, кадры. Я посчитал, что необходимо 11 человек принять дополнительно в штат для прохождения всех кругов ада [для получения проектного финансирования], — говорит Андрей Беляков.

В то же время он признает, что существуют опасения, что покупатель попросту не потянет такого скачка цен.

«Переложить затраты на плечи покупателей не получится»

Впрочем, опрошенные нами эксперты уверены — паниковать не стоит, так как цены на новостройки не взлетят разом после наступления 1 июля. Во-первых, надо учитывать, что переход на проектное финансирование будет происходить постепенно. По данным федерального Минстроя, порядка 70 процентов объектов в России будет достраиваться по старым правилам. Примерно такая же статистика фиксируется и в Татарстане. Это значит, что и финансовые издержки застройщиков не должны резко возрасти.

Во-вторых, часть экспертов отмечает, что многие застройщики уже заложили часть своих издержек и отыграли тренд на рост цен еще во второй половине 2018 — начале 2019 гг. По данным аналитической службы «Реального времени», в Казани средние цены на первичное жилье выросли более чем на 16%: если в конце мая прошлого года казанцы могли купить квадратный метр в новостройке за 69,4 рублей, то к концу мая 2019 года «квадрат» подорожал до 80,7 тысячи рублей.

— Старт роста стоимости квадратного метра был дан в 2018 году, и до финиша он пока не дошел, по ряду объектов он превысил 30 процентов (вкупе с ростом степени готовности). Более того, Казань оказалось в числе городов — лидеров по темпам. Предпосылок всего три: увеличение размера НДС, снижение ипотечной ставки, изменения в 214 ФЗ, причем последнее было основным драйвером. Дорожали больше всего небольшие по метражности объекты и квартиры с интересной локацией. Цены скорректировали все застройщики, исходя из активности своих продаж, — говорит директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Третий, но, пожалуй, один из самых важных факторов, который может сдержать рост цен на новостройки — относительно низкий покупательский спрос при высоком уровне предложения. Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков отмечает, что в такой ситуации многие девелоперы будут вынуждены вернуться к системе скидок.

— Возможностей чтобы использовать текущую реформу для повышения цен немного. Пока участникам рынка сложно оценить на сколько возрастут затраты в связи с переходом на проектное финансирование. Кроме финансовых затрат необходимо учитывать и то, что организационных проблем не избежать. И застройщики, и банки будут с нуля создавать новую модель взаимодействия. Но переложить эти затраты на покупателей получится только в том случае, если спрос начнет расти или предложение на рынке заметно сократится. Ни первого, ни второго пока не происходит, — говорит Михаил Хорьков.

Отметим, что застройщики считают, что рост цен на новостройки, произошедший в конце прошлого — начале 2019 года имел только объективные предпосылки. По мнению Искандера Юсупова, пик роста цен произойдет, но не сразу, а когда закончится запас объектов, строящихся по старым правилам.

— Что касается мнения о том, что застройщики установили максимально высокие цены еще в начале года, я с этим не согласен. Есть рынок, есть четкие и понятные причины для роста. Повторю, если повышен НДС, растет стоимость стройматериалов и строительных услуг, соответственно растут и цены. Естественно, все застройщики страны одномоментно 1 июля не перейдут на работу с эскроу. Тем более если дом построен на 30 процентов или в нем продано минимум 10 процентов квартир, законодатель позволяет реализовывать жилье по старым ценам. Но насколько велик запас таких домов? Однозначно, все дома, продающиеся по системе эскроу, будут дороже. Клиенты, естественно, будут делать выбор в пользу квартир, продающихся по старой схеме. Это жилье достаточно быстро уйдет с рынка и примерно через полгода, максимум год, будет очередной пик роста цен на новостройки, так как все новое жилье будет реализовываться через систему эскроу, — считает зам генерального директора компании «Унистрой».

Котлован по цене готовых домов

О том, что застройщики подняли цены на свои объекты еще до начала переходного этапа, отчасти свидетельствует и тот факт, что цены на многие объекты, которые вышли на рынок менее полугода назад, оказались на уровне цен на квартиры в домах, которые близятся к сдаче.

К примеру, однокомнатная квартира в жилом комплексе Twin House от «Ак Таш Инвест» стоит 77,3—79,1 тысячи рублей за кв. м. И это несмотря на то что объект появился в продаже только к весне 2019 года. Еще дороже оказались «однушки» в пятом доме ЖК «Родина», строительство которого находится фактически на уровне котлована — порядка 88 тысяч рублей за кв. м.

От 93,5 до 108,3 тысячи рублей за кв. м стоят «однушки» в ЖК Atlantis Deluxe, хотя застройщик — «СМУ-88» позиционирует его как объект класса «комфорт». Для сравнения: цены сопоставимы с ценами на квадратный метр в ЖК «Привилегия» на Братьев Касимовых, который тот же «СМУ-88» представляет как объект бизнес-класса (103—105,8 тысячи рублей за кв. м).

В большинстве домов «Арт сити» динамика цен в период с начала марта по начало июня составила только 2%. Фото unistroyrf.ru

«Унистрой»: высокая динамика в «Царево village»и рассрочка по Шариату

Если просмотреть сайты крупнейших татарстанских застройщиков, можно найти подтверждение еще одному тезису, выдвинутому экспертами — уже сейчас девелоперам приходится нивелировать рост цен, активно предлагая клиентам дисконты. К примеру, только на центральной странице «Унистроя» можно увидеть ссылки сразу на 15 различных акций. Многие из них связаны с ипотекой: ее предлагается получить с помощью господдержки или же без первоначального взноса. Кроме того, покупателя завлекают единовременными скидками, трэйд-ином и даже рассрочкой по законам Шариата.

По данным аналитической службы «Реального времени», более значительный рост цен среди объектов «Унистроя» был зафиксирован в жилом комплексе «Царево village», строящемся в селе Новое Шигалеево. К примеру, двухкомнатные квартиры в доме 3.7 с марта подорожали на 5% (с 58,7—64,1 до 61,6—64,1 тысячи рублей за кв. м). На 2-4% выросли в цене «однушки» в доме №3.10 (с 59,9-63,3 до 62,3-64,5 тысяч рублей за кв. м). Ровно настолько же, то есть до 4% подорожали и однокомнатные квартиры в ЖК «Весна» на Мамадышском тракте (с 80,41—82,12 до 83,7 тысячи рублей за «квадрат»).

А вот один из самых дорогих «унистроевских» объектов — ЖК «Арт сити» — вырос в цене не столь значительно. Согласно данным аналитической службы «Реального времени», в большинстве домов «Арт сити» динамика цен в период с начала марта по начало июня составила только 2%. Вероятно, это связано с тем, что цены в данном комплексе устанавливаются на довольно высоком уровне еще на старте продаж.

— С начала января цены на квартиры в наших ЖК выросли от 5 до 10 процентов, в зависимости от локации. Так в ЖК ART City — цены за неполных 6 месяцев поднялись на 6 процентов, в ЖК «Весна» и Царево Village — на 5 процентов. Самый высокий рост был зафиксирован в Уфе, в ЖК «Венский лес» — на 10,7 процента. Прежде всего это было связано с удорожанием товаров и услуг из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов, плюс есть «плановый» рост цен, напрямую зависящий от степени готовности дома. Следующий ощутимый рост стоимости «квадрата» нас ждет в связи с переходом на систему эскроу-счетов, — прокомментировал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Дорожающий «Сказочный лес» и нерастущий в цене бизнес-класс

Почти десяток акций представлен и на сайте другой крупной строительной компании — «#Суварстроит». Они предлагают ипотечные каникулы сроком на 2 года, рассрочку, специальные цены, ипотеку по госпрограмме. К слову, одно из спецпредложений направлено на привлечение не покупателей квартир, а арендаторов нежилых помещений на первых этажах — для них предусмотрены арендные каникулы сроком на один месяц.

Отметим, что среди объектов «#Суварстроит» в большей степени выросли в цене квартиры в бюджетных жилых комплексах. К примеру, на 7—10% подорожали однокомнатные квартиры в доме «Каштан» жилого комплекса «Сказочный лес» (с 70,2—90,1 до 77—96,8 тысячи рублей за кв. м). Примерно на 10% в период с марта по июнь подорожали «однушки» в домах 1.2 и 1.3 жилого комплекса «Станция Спортивная».

А вот цены на квартиры в комплексах «Столичный» и «Манхэттен», которые позиционируются застройщиком как объекты бизнес-класса, за последние 3 месяца не изменились.

— Цена продолжает формироваться рынком, делая это без резких скачков и учитывая все экономические факторы, о которых мы говорим последние месяцы — реформа, ставки, предложения на рынке. Совокупность статуса готовности объекта, темпов продаж, уникальных предложений и совместной работы с банками-партнерами позволяет выводить на рынок объекты по самым привлекательным для столицы ценам. С начала года спрогнозированная динамика цен составила 10—15 процентов (в зависимости от класса жилья), что не сказалось отрицательно на интересе со стороны покупателей — он стабильно высокий, — так говорит генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов о росте цен на объекты компании с начала года.

Большинство акций, представленных на сайте «Ак Барс Недвижимость», направлено на продажу двух- и трехкомнатных квартир. Для каждого жилого комплекса застройщик подсчитал дисконт, который покупатель может получить при покупке «двушки» или «трешки» в ипотеку. В целом значительной динамики на объекты «Ак Барс Девелопмент» за последние 3 месяца зафиксировано не было.

Более подробно с динамикой цен на другие казанские новостройки можно ознакомиться в таблице, подготовленной аналитической службой «Реального времени».

Цены на казанские новостройки, июнь 2019 года
Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) Местонахождение: Класс жилья Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. - 05.06.2019 Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. - 04.03.2019 Сроки реализации проекта Кол-во домов, этажей Кол-во квартир Общая площадь квартир, тыс. кв. м.
район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. 3-комн. 1-комн. 2-комн. 3-комн. начало конец
Сувар Строит Залесный сити, дом 4 Кировский Залесная комфорт 60,30-71,70 57,40-68,4 52,2-62,40 56,6-69,3 48,7-66,1 52,2-61,32
3 кв. 2020 20 330 14 895
дом 5 Кировский Залесная комфорт СДАН СДАН СДАН продано 63,18-64,7 62,41-63,6
4 кв. 2018 20 330 14 895
дом 3.1 Кировский Залесная комфорт 51,4-72,9 52,9-71,5 54,60-72,2 51,9-74,3 52,9-72,2 61,2-72,2
4 кв. 2021 20 264 10 999
дом 3.2 Кировский Залесная комфорт 56,80-75,7 53,4-73,5 52,80-73,5 52,9-75,7 53,4-73,5 61,7-73,5
4 кв. 2021 20 264 10 999
Столичный квартал 70/2, блок секция G, H, I, J, K, L, M Ново-Савиновский Чистопольская бизнес 100-103,44 98,11 94,93 98-113,34 90,62-106,04 86,61-96,68
4 кв. 2020 17-22 625 44 721
Сувар строит, ООО Березовая роща Сказочный лес, Кипарис дом 1.1 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2018 22 308 11 046
Клен, дом 2.2 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано
4 кв. 2018 19 162 7 255
Ясень, дом 2.3 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано
4 кв. 2018 19 162 7 255
Тополь, дом 2.1 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2018 19 162 7 255
Рябина, дом 2.5 Приволжский Оренбургский тракт комфорт продано 76,90-79,40 73,80-75,60 продано 74,22-77,45 72,46-73,26
2 кв. 2019 26 264 10 686
Черемуха, дом 2.6 Приволжский Оренбургский тракт комфорт 85,5 77,50-79 нет 81,19 72,8-75,5 нет
2 кв. 2019 23 308 11 368
Береза Приволжский Оренбургский тракт комфорт 95,30-97,20 69,80-92,90 72,50-92,40 71,8-93,2 63,3-89,1 63,8-88,7
4 кв.2021 24

Каштан Приволжский Оренбургский тракт комфорт 77-96,80 71,10-95 70,70-88,50 70,2-90,1 67,8-90,6 67,2-84,8
4 кв.2021 19

Осина Приволжский Оренбургский тракт комфорт 81,70-98,60 69,6-94,30 70,20-87,20 68,2-93 65,6-88,9 66,2-82,2
4 кв 2021 24

Сувар строит, ООО Жилищная основа
 Станция Спортивная, дом 1.4 Приволжский Дорожная типовой продано продано продано продано продано продано
4 кв. 2018 19 162 7 186
дом 1.5 Приволжский Дорожная типовой продано продано продано продано продано продано
4 кв. 2018 19 162 7 186
дом 1.9 Приволжский Дорожная типовой 65,3-72,88 65,72-68,90 64-67 65,8-70,55 57,7-66,7 54,22-64,8
4 кв. 2019 19 162 7 186
дом 1.1 Приволжский Дорожная типовой 60,10-68,10 54,40-63,70 51,30-59,80 60,3 49,3-60,3 48,9-56,7
2 кв. 2021 19 162 7 186
дом 1.2 Приволжский Дорожная типовой 58,20-70,56 54,60-64,60 51,3-62,6 57,9-63,1 51,6-63,5 51,5-61,5
2 кв. 2021 19 162 7 186
дом 1.3 Приволжский Дорожная типовой 60,50-70 55,10-65,30 54,50-63,10 55,2-64 54-64 51,8-61,8
2 кв. 2021 19 162 7 186
дом 1.6 Приволжский Дорожная типовой 55,30-73,10 57,50-71,70 нет 55,06-70,33 57,46-71,23 нет
2 кв. 2021 19 162 7 186
дом 1.7 Приволжский Дорожная типовой 56,70-73,60 56,10-72,20 нет 54,7-72,5 55,2-71,1 нет
4 кв. 2021 19 215 7 219
дом 1.8 Приволжский Дорожная типовой продаж нет продаж нет продаж нет продаж нет продаж нет продаж нет
4 кв. 2021 19 162 7 186
дом 2.1 Приволжский Дорожная типовой нет в продаже нет в продаже нет 56,91-72,09 52,95-71,41 нет
1 кв. 2021 19 162 7 186
Сувар Строит, ООО Южная поляна
 Времена года, дом 1.1 Приволжский
комфорт 68,40-86 70,90-84,10 67-82,80 65,8-76,4 64,2-75,7 61,6-73,5
4 кв. 2018 5 99 5 973
дом 1.2 Приволжский
комфорт 72,80-86,90 71,20-84,70 65,40-81,80 65,5-76,2 62,1-74,2 61,5-71,7
4 кв. 2018 5 122 7 359
дом 1.3 Приволжский
комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан
4 кв. 2018 5 74 4 538
Сувар Строит, ООО Строй Инвест Групп
 ВДНХ/Манхэттен, дом 1 Приволжский Оренбургский тракт комфорт 90,24-102,2 95,79-104,33 88,16-93,98 90,24-102,2 95,79-104,33 88,16-98,67
4 кв. 2019 17 338 23 027
дом 2 Приволжский Оренбургский тракт комфорт 91,92-99,98 92,85-105,15 79,92-101,58 91,92-99,98 92,85-105,15 79,92-101,58
4 кв. 2019 21 338 23 027
дом 3 Приволжский Оренбургский тракт комфорт 90,49-104,98 90,17-98,66 88,44-98,76 90,49-104,98 90,17-98,66 88,44-98,76
4 кв. 2019 24 338 23 027
ООО Зилантова Гора Новые острова, дом 3 Авиастроительный Тэцевская комфорт 82,25-95,19 75 71,93 78,28-86,73 70,3-76,49 66,66-67,16
2 кв. 2019 12 1 100 39 963
ООО Конкорд Билд Три богатыря, дом 1 Приволжский Х. Мавлютова комфорт сдан сдан сдан продано продано 66
2 кв. 2019 16-20 195 11 688
дом 3 Приволжский Х. Мавлютова комфорт 68,07-75 продано 65 64 продано 62
4 кв. 2020 18-22 219 13 087
Ак Барс Недвижимость, ООО Компроект
 Светлая долина, дома 14.1 Советский Ноксинская комфорт продано продано продано продано продано продано
4 кв. 2019 20 198 9 775
Светлая долина, дома 11.1 Советский Рахлина комфорт продано продано продано продано продано продано
4 кв. 2018 20 198 9 767
Светлая долина, дом 14.3 Советский Рахлина комфорт нет 69,1 53,98-56,28 нет 69,09 на брони 54,11
4 кв. 2019 20 198 9 767
Светлая долина, дом 20.1 Советский Курынова комфорт продано продано 53,98-54,27 продано 69,09 на брони 54,11
1 кв. 2020 10

Светлая долина, дом 20.2 Советский Курынова комфорт продано 68,1 53,98-54,27 продано 69,09 на брони 54,11
1 кв. 2020 10

Солнечный город, дом 17, корпус 1 Приволжский пр-д Оренбургский типовой продано нет продано 64,15 нет 54,22
1 кв. 2019 1-16. 84 5 796
дом 17, корпус 2 Приволжский пр-д Оренбургский типовой 66,20-70,65 58,50-62,50 53,96-54,05 72,34 57,94-61,97 54,22
4 кв. 2019 19 525 27 876
Ак Барс Недвижимость, ООО Интег Строй
ЖК Тулпар, дом 1 Приволжский пр-д Оренбургский типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
4 кв. 2018 9 163 6 571
дом 3 Приволжский пр-д Оренбургский типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
4 кв. 2018 9 70 3 720
дом 4 Приволжский пр-д Оренбургский типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
4 кв. 2018 9 70 3 720
Казань XXI век (II очереь) дом 6.19 Советский Патриса Лумумбы комфорт 88,15-89,72 80 69,72-70,26 88,14-89,73 74,78-79,83 69,72-70,26
3 кв. 2019


дом 6.31 Советский Патриса Лумумбы комфорт 71,88-86,83 69,68-72 нет 71,88-86,82 69,68-71,99 нет
2 кв. 2020 19

дом 6.24 Советский Патриса Лумумбы комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан
4 кв. 2018 17-19 552 25 798
ЖК Мой Ритм, корпус 1 Советский Ахтямова, Полушкина комфорт 82,36-88,17 72,83-73,56 69,53-70,39 85-87 69,09-73 69,14-69,86
3 кв. 2020 10; 17 490 12 808
корпус 2 Советский Ахтямова, Полушкина комфорт 84-87,08 72-72,35 70 85-87 69,09-73 69,14-69,86
3 кв. 2020 19. 162 3 598
корпус 3 Советский Ахтямова, Полушкина комфорт 84-87,08 72,35-73,3 70 85-87 69,09-73 69,14-69,86
3 кв. 2020 19. 162 3 598
ООО ИСК Варикус дом 2 Авиастроительный Годовикова типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 10 286 16 920
Жилищная Инвестиционная Компания города Казани, ООО Жилой Комплекс Победа
 дом 2, блок секция 9-16 Советский Проспект Победы комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 12-18. 432 24 494
Комплекс Победа, дом 4, блок секция 1-8, 42 Советский Проспект Победы комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 12-18. 531 29 667
ООО Арт-Строй
 ЖК Легенда,
дом (корпус) 3
третья очередь 		Советский Отрадная комфорт 85,71 78,84-79,41 66-71 Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 90,47 Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 71,62-73,84 Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 61-71
3 кв. 2020 27 312 22 386
Дом (корпус) 4
третья очередь		 Советский Отрадная комфорт 85,71 78,84-79,41 66-71 79,76 68,46-72,11 59,18
3 кв. 2020 27 312 22 386
корпус 1 Советский Отрадная комфорт сдан сдан сдан 88,88 80,31-81,82 71,43
4 кв. 2018 27 335 20 001
Дом (корпус) 2
вторая очередь		 Советский Отрадная комфорт 84,44-92,86 86,27-86,53 71-80 88,88 80,31-81,82 71,43
3 кв. 2019 24 359 20 000
ООО Финансово-строительная компания Бриз
 дом 6 Кировский Серова комфорт продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2019 11 64 4 845
дом 4 Кировский Серова комфорт продано продано продано продано продано продано
2 кв. 2019 11 141
дом 2 Кировский Серова комфорт продано продано продано продано продано продано
1 кв. 2019 11 204 9 609
Унистрой, ООО СтройУслуги
 Art City, дом 6.1 Совесткий Н. Ершова комфорт 107,19-115,80 98,32-105,44 94,61-100,43 99,62-113,87 96,73-104,75 94,14-100,98
2 кв. 2020 10 255 12 236
дом 6.2 Совесткий Н. Ершова комфорт 109,99-114,97 100,38-104,78 94,7-100,89 108,12-113,04 98,69-103,8 94,2-100,36
2 кв. 2020 10 255 12 236
дом 3 Совесткий Н. Ершова комфорт 109,6 1000,90-107,16 95,03-98,58 107,77 99,72-103,8 96,79-98,9
3 кв. 2019 11 490 51 727
дом 5.2 Совесткий Н. Ершова комфорт сдан сдан сдан продано 95,41-97,84 продано
1 кв. 2019 10 196 10 927
дом 5.1 Совесткий Н. Ершова комфорт сдан сдан сдан продано продано продано
1 кв. 2019 10 243 11 421
дом 2.1 Совесткий Н. Ершова комфорт сдан сдан сдан продано 96,8 100,2




дом 7 Совесткий Н. Ершова комфорт продано 87,28-95,44 нет



1 кв 2020 19 170
дом 8 Совесткий Н. Ершова комфорт 93,12-96,66 91,11-95,26 нет 92,53-96,07 91,1-95,26 нет
июл.19 19 151
дом 10 Совесткий Н. Ершова комфорт 105,81-110,40 99,99-105,59 83,87-96,75 проданы 97,83-104,58 проданы
4 кв. 2019 19 144 8 717
дом 11 Совесткий Н. Ершова комфорт 107,65-119,58 96,89-114,43 78,86-97,63 105,9-118,31 96,89-114,43 78,86-93,83
авг.20 19 151

дом 12 Совесткий Н. Ершова комфорт 108,93-120,09 94,02-106,16 77,02-93,44



4 кв 2020 19 151
Унистрой ЖК Весна, дом 4 Советский Мамадышский тракт комфорт продано 73,51-78,33 нет продано 75,23 нет
4 кв. 2019 10

дом 7 Советский Мамадышский тракт комфорт продано продано продано продано продано продано
1 кв. 2019 10

дом 8 Советский Мамадышский тракт комфорт продано продано нет продано 79,54 нет
3 кв. 2019 10

дом 11 Советский Мамадышский тракт комфорт 78,86 75,22 67,99-71,20 продано 70,76-75,23 продано
4 кв. 2019 10

дом 12 Советский Мамадышский тракт комфорт 83,69-83,74 76,07-80,39 65,52-69,95 80,41-82,12 73,04-78,56 64,75-69,19




дом 13 Советский Мамадышский тракт комфорт продано 69,85-70,17 нет 73-76 64,85-72,52 нет




Унистрой Царево Village,
дом 11 		Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2018 10

дом 4 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2019 10

дом 7 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2018 10

дом 8 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2019 10 198
дом 2.6 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2018 10 198
дом 3.7 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано 61,58-64,14 57,28-60,60 63,41 58,65-64,14 57,28-60,60
июл.19 3

дом 3.8 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой 60,44 62,51-63,73 продано 60,44 62,16-63,55 продано
н/д 3

дом 3.9 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано продано нет 62,65 продано нет
июл.19 3

дом 3.10 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой 62,30-64,48 продано нет 59,88-63,27 продано нет
4 кв. 2019 10 198
дом 3.11 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой продано 61,72-62,24 нет продано 61,72-62,24 нет
4 кв. 2019 10 198
дом 3.12 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой 59,01-62,66 59,63-63,18 59,69-61,05 58,49-63,22 59,63-63,18 59,7-61,06
3 кв 2019 3

дом 3.13 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 10 198
дом 3.14 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 10 198
дом 3.15 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 10 198
дом 3.17 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 10 198
дом 3.18 Пестречинский район, село Новое Шигалеево Тукая типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 10 198
дом 4.19 Пестречинский район, село Новое Шигалеево

59,32-60,33 56,23-60,82 нет



4 кв 2019 3

дом 4.20 Пестречинский район, село Новое Шигалеево

55,65-59,78 56,23-60,89 нет



4 кв 2019 3

дом 4.21 Пестречинский район, село Новое Шигалеево

56,75-60,80 57,22-60,78 нет 55,63-59,76 57,22-60,89 нет
4 кв 2019 3

дом 4.22 Пестречинский район, село Новое Шигалеево

56,90-61,21 58,51-62,48 55,31-58,96



4 кв 2019 3

ООО ДСИ ко дом 61 Совесткий Минская комфорт нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
3 кв. 2019 9 66 3 167
ООО ФОН, Жилой комплекс "Молодежный" Молодежный, , д. 2, блок секция 3,4 Совесткий Ноксинский спуск комфорт нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
3 кв. 2018 14-16 130 8 244
Молодежный, поз. 1 Советский Ноксинсий спуск типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2019 20 108 5 573
Молодежный, поз. 2 Советский Ноксинсий спуск типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2020 14 60 3 641
Молодежный, поз. 4 Советский Ноксинсий спуск типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2021 20 323 16 754
ООО Фон
 ЖК "МЧС", дом 5 Советский Губкина типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2018 7 102 9 010
ЖК "МЧС", дом 2 Советский Губкина типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2020 9-18. 528 27 560
ЖК "МЧС", дом 3 Советский Губкина типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2021 н/д 674 32 300
ЖК "МЧС", дом 4 Советский Губкина типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2021 н/д 567 32 300
ООО Царицынский бугор (имеют отношение к ФОН) Дом по улице Юлиуса Фучика Советский Юлиуса Фучика типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2018 12-14. 27 1 610
Дом по улице Юлиуса Фучика Советский Рихарда Зорге типовой нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
2019 12-14. 241 13 420
ООО Фон-Ривьера, СК Бриз Возрождение (Симфония) ж/д 2.1 Вахитовский Павлюхина типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
4 кв. 2018 н/д 144 8 246
Возрождение (Симфония) ж/д дом 1 Вахитовский Павлюхина типовой проданы 65 62 проданы 62,5 62
4 кв. 2019 н/д 300 16 359
ЖК по ул. Серова, 2-6 дома Кировский Серова комфорт продано продано продано продано продано продано




ЖК по ул. Баруди, дом 16, блок секция 4,5,6 Московский Г. Баруди типовой продано продано продано продано продано продано
1 кв. 2019 7-9. 96 6 482
Нестеровский
ул. Нестеровский овраг
85 84-86 84 85 85-86 84
4 кв. 2020 19.янв 152 9 084
ЖИЛОЙ ДОМ
ЖД ПО УЛ.МАРШРУТНАЯ
Маршрутная
продано 61 60 продано 60,38 58,57

9 эт 367 19 021
ООО Ак Барс Торг-Строй дом 34, литер Б Ново-Савиновский Четаева комфорт нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи нет связи
4 кв. 2018
77 4 800
ООО РС инвестмент Green City, дом 1 Совесткий Галеева комфорт продано 78,57-84 74-75 продано Евгений Храмов: По телефону сказала "от 77" 77 72-76
1 кв. 2019 19 198 8 887
Green City, дом 2 Совесткий Галеева комфорт продано 80-85 75 продано Евгений Храмов: по телефону сказала "от 77" 77 72-76
1 кв. 2019 19 198 8 887
Green City, дом 3 Совесткий Галеева комфорт 77-86 65,51-66,66 65 87,35-88 71,09-77,77 68-70
1 кв. 2019 19 198 8 887
Green City, дом 4 Совесткий Галеева комфорт Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж
4 кв. 2020 19 198 8 885
Стандарт Строй Новый горизонт, дом 4 Советский 1-я Азинская комфорт продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2018 9 157 7 825
ООО ГенСтройПодряд
 Дом на Даурской, дом 34А Советский Даурская комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018 25 182 15 601
ООО ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ
 Новые Горки, дом 1 Советский Родины типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
4 кв. 2018 9 196 8 164
дом 2 Советский Родины типовой сдан сдан сдан 105,88 продано продано
1 кв. 2019 9 142 6 200
дом 3 Советский Родины типовой сдан сдан сдан 87,18 77,55 продано
3 кв. 2020 24 253 10 063
дом 4 Советский Родины типовой сдан сдан сдан продано продано 85,18
1 кв. 2019 9 196 8 164
дом 5 Советский Родины типовой 105,88 89,77 продано продано 78,15 продано
2 кв. 2019 9 142 6 200
дом 7 Советский Родины типовой 90,88-93 78,36-78,92 74







ООО КамаСтройИнвест Legato Вахитовский Муштари элит сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2018
18 2 668
Odette Вахитовский Дзержинского элит 180-250 продано 250 продано продано продано
2 кв. 2019


Vincent Вахитовский Столбова элит продано продано 126-132,3 продано 118,26 108,99-125,1
4 кв. 2019
105 8 947
Живи
Портовая
78,75-94,59 62,82-78,84 62,55-73,35 89,1 64,98-69,3 63,72-70,83
1 кв 2021


Z House Вахитовский Спартаковская элит 145,96 120,8 118,75-128,75 продано продано 111,42-117,36
4 кв. 2019


ООО Импэк Евразия, дом 1, корпус Г Кировский Краснококшайская типовой сдан сдан сдан продано продано Евгений Храмов: Сдается на днях 61,28-64,24
4 кв. 2018 14-16 125 8 207
дом 1, корпус Д Кировский Краснококшайская типовой 83,17-85,22 Евгений Храмов: остались 2 шт 4304 - 53,8 кв м 80 нет 76,16-85 80 нет
3 кв. 2019 17-19 80 4 649
ООО Строительно-монтажное управление 88
 Пять звезд, дом 2, корпус 1,2 Кировский Яруллина премиум продано продано продано продано продано продано
2 кв. 2019 21 348 17 602
дом 3, корпус 1,2,3 Кировский Яруллина премиум продано продано продано продано продано продано
4 кв. 2018 21 522 24 496
Малиновка (3 дома) Приволжский Завойского комфорт 75,68 63,27-72,63 63,26 Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 69,72-74,15 Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 63,64-83,64 Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 62,64-72,90
4 кв. 2020 22 180 9 104
ЖК Привилегия Приволжский Братьев Касимовых бизнес 103-105,84 75-76,61 75,39 82,2-83,23 77,82-83 72,77-77,71
3 кв. 2021 20-25 550 26 856
ЖК Atlantis Deluxe Кировский Вахитова, Яруллина, Пролетарской и Бугринской комфорт 93,47-108,28 92-94,69 91,30-101,03 не продаются не продаются не продаются




ООО Строительно-монтажное управление 88, ООО Ай-Кью Девелопмент IQ DOM, дом 4Б
 Приволжский Оренбургский тракт бизнес сдан сдан сдан сдан сдан сдан
2 кв. 2019 15-22 292 12 580
ООО СК Ай Кью Девелопмент ЖК Skyline Советский Новаторов комфорт 88,57 70,19 68,56-80,87 82,18-95,12 72,55-83,47 69,26-81,96
2 кв. 2021 23 378 17 861
ООО Самрай Ленинградский, дом 19В Авиастроительный Ленинградская типовой продано продано продано продано продано продано
3 кв. 2018 11 121 5 029
ООО Строительно-монтажное управление №12 ЖК Приволжский,
дом 3		 Кирвоский Приволжская типовой 59,76-64,8 56,93-60,34 нет 62,13 56,75 нет
3 кв. 2019 10 58 2 625
дом 4 Кирвоский Приволжская типовой 61,76 продано нет 61-62,43 59,25-59,33 нет
2 кв. 2019 10 58 2 625
ООО ЮИТ Казань ЖК Green,
дом 4011		 Константиновка Зирекле типовой сдан сдан сдан сдан сдан сдан
3 кв. 2019 17 170 7 088
дом 4012 Константиновка Зирекле типовой в резерве 82,78 76,44-80,32 71,55-74,06 все забронировано 75,69-80,95 72,15
1 кв. 2020 17 170 7 088
дом 4014 Константиновка Зирекле типовой 78,71-89,70 71,89-76,27 64,83-71,91



4 кв 2020 17 170
АО Завод железобетонных изделий-3 На Аделя Кутуя 83Б

 Советский Аделя Кутуя комфорт 81-87 73-75 71-72 84,15-86,84 75,71 Евгений Храмов: осталась одна 70
3 кв. 2019 20 131 10 745
ООО РентСити Паруса Советский Аделя Кутуя типовой продано продано нет продано продано нет
2 кв. 2019 10-12. 160 7 376
Паруса (2 дома) Советский Аделя Кутуя типовой 74,47-78,95 70,15-72,88 63,89 75,66-78,83 70,98-73 66,98-67,11
3 кв 2020 22-24

ООО ТАТЭКОРЕСУРС Архитектор Вахитовский Калинина бизнес продано продано 115-125 Евгений Храмов: Осталось всего 3 шт 122-126 112-124 108-112
4 кв. 2019 9 52 3 819
ООО Панорама Соло Вахитовский Сары Садыковой комфорт нет продано продано нет продано продано
2 кв. 2019 6 30 1 725
ООО ТСИ Родина.
Дом 2
(по документам 2)		 Совесткий Родины типовой 80,98 продано 74,40-76,09 продано продано 67,86-72,5
2 кв. 2019 20 270 12 660
дом 3
(по документам 5)		 Совесткий Родины типовой продано продано продано 73,17-77,27 продано продано
2020 20 270 12 660
дом 4
(по документам 7)		 Совесткий Родины типовой 75,85-79,02 76,18-78,72 74,33-82,96 76,67-81,81 74,73-79,59 69,05-72,5
1 кв 2020


дом 5
(по документам 8)
котлован		 Совесткий Родины типовой 88,28-88,57 84,44 78,75-79,86



3 кв 2020 25 239 11 131
Дом на Енисейской, 4А Московский Енисейская типовой Евгений Храмов: Данные с сайта. Не берут трубку и на заявку перезвонить не реагируют. 83,18 Евгений Храмов: Данные с сайта. Не берут трубку и на заявку перезвонить не реагируют. 76,52 Евгений Храмов: Данные с сайта. Не берут трубку и на заявку перезвонить не реагируют. 72,54 79,73 75,74 68,11-72,13
2 кв. 2019 7-8. 176 8 008
ООО Строительная компания Нью-Сити Голливуд, блок-секция А,Б,В Совесткий Гвардейская комфорт сданы сданы сданы 77,5 69,35-71,93 64,86
4 кв. 2019 23 726 32 184
ООО Ак таш-Инвестстрой Триумф, дом 1 Совесткий Зур Урам, 1И комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан
4 кв. 2018 9-10. 281 16 681
дом 2 Совесткий Губкина комфорт старт продаж ориентировочно в момент сдачи дома старт продаж ориентировочно в момент сдачи дома старт продаж ориентировочно в момент сдачи дома старт продаж ориентировочно в июне старт продаж ориентировочно в июне старт продаж ориентировочно в июне




ЖК "Twin House"
(ЖК "Твин Хаус")
(2 дома)		 Совесткий Губкина
77,27-79,07 70,83-72,58 68,54-69,18



1 кв 2020 9 88
ГК Садовое Кольцо Савин хаус
(секции 1,3,7,8)		 Ново-Савиновский Фатыха Амирхана комфорт 104-147,10 91,40-96,30 100,69-113,83 110,1-119,7 79,14-106,35 94,99-114
4 кв. 2021 7-20. 905 58 830
ООО "Мирострой" Славный Вахитовский Амирхана Еники комфорт 92-102,31 90,16-90,48 82,73 95 87,47-90,17 81,87-82,73
1 кв. 2020 11 70 4 096
ООО ДСК ЖК Меркурий Московский Серова комфорт 93,24-95,83 81,48-87,72 76,82 90-92 77-87 75-79
1 кв. 2020 10 216
ООО СЗ Радиант ЖК МАНГО
(2 дома)		 Московский Окольная комфорт 68,92-71,2 66,66-68,32 70,34-71,09 78-80 70 69
1 кв. 2020;
2 кв. 2020		 2 дома 18 и 19 эт 185 9 148

Гуландам Фатхуллина
АналитикаНедвижимость Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 08:25
    Вот говорят всего лишь 2%, или 3 процента. А это же значимая часть цены от стоимости
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  • Анонимно 08:28
    Я думаю, цены особо не изменятся
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  • Анонимно 08:42
    Цены на новостройки скорее всего останутся на прежнем уровне
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