ООО ЖИК г. Казани
Строительство, Строительные компании
Общая информация
ООО «ЖИК г. Казани» была создана в 2008 году на базе и в результате реорганизации ОАО «ЖИК г. Казани», созданного Постановлением Руководителя исполнительного комитета города Казани в целях реализации Программы «Социальная ипотека в РТ» и улучшения жилищных условий населения города Казани.
Руководитель: Хуснутдинов Эмиль Наилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Г. Тукая, д. 105
- Телефон: (843) 278-27-57
- Email: mail@gic-group.ru
- Сайт: www.gic-group.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017