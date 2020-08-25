ООО Специализированный Застройщик Ак Таш-Инвестстрой
Общая информация
Компания Ак таш-Инвест зарегистрирована 21 июня 2013 года и специализируется на комплексном управлении проектами в сфере строительства и инвестиций.
Деятельность компании охватывает все стадии возведения объектов: от разработки концепции проекта и подбора земельного участка до проектно-изыскательских работ, возведения здания и ввода его в эксплуатацию.
Руководитель — Бусыгин Дмитрий Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Переулок Дуслык, дом 8, офис 36
- Телефон: 8(987) 2266100
- Email: aktash-invest@mail.ru
- Сайт: http://aktash-invest.ru/
Дата последнего обновления: 25.08.2020