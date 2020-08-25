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ООО Специализированный Застройщик Ак Таш-Инвестстрой

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Общая информация

Компания Ак таш-Инвест зарегистрирована 21 июня 2013 года и специализируется на комплексном управлении проектами в сфере строительства и инвестиций.

Деятельность компании охватывает все стадии возведения объектов: от разработки концепции проекта и подбора земельного участка до проектно-изыскательских работ, возведения здания и ввода его в эксплуатацию.

Руководитель — Бусыгин Дмитрий Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Переулок Дуслык, дом 8, офис 36
  • Телефон: 8(987) 2266100
  • Email: aktash-invest@mail.ru
  • Сайт: http://aktash-invest.ru/

Дата последнего обновления: 25.08.2020


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