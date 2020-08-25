ООО Специализированный Застройщик Ак Таш-Инвестстрой

Общая информация

Компания Ак таш-Инвест зарегистрирована 21 июня 2013 года и специализируется на комплексном управлении проектами в сфере строительства и инвестиций.

Деятельность компании охватывает все стадии возведения объектов: от разработки концепции проекта и подбора земельного участка до проектно-изыскательских работ, возведения здания и ввода его в эксплуатацию.

Руководитель — Бусыгин Дмитрий Николаевич.

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