ООО БРИЗ
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Гос основания компании — 1998. Занимается строительством жилой недвижимости, реализуя проекты малоэтажной и многоэтажной застройки в разных условиях, выполняет капитальный и текущий ремонт, осуществляет реконструкцию зданий.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/119211
Руководитель — Беляков Андрей Евгеньевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Богатырева, д.5
- Телефон: (843) 2-377-222
- Email: breez_k@rambler.ru
- Сайт: www.briz-kazan.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017