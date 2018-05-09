Беляков Андрей Евгеньевич
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Родился 11 сентября 1970 года в Казани
Образование:
1989 год — Казанский химико-технологический техникум ( специальность «техник-технолог»)
Трудовая деятельность:
комитет ДОСААФ «Оргсинтез»
РСУ-механизации ПСО «Казжилгражданстрой»
ТОО «Авенис»
с 1998 года генеральный директор и основатель ООО «Бриз».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Богатырева, д.5
- Телефон: (843) 2-377-222
- Email: breez_k@rambler.ru
- Сайт: www.briz-kazan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018