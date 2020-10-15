Список персон

Юсупов Искандер Ильдарович

Строительство, Строительные компании
Юсупов Искандер Ильдарович
Фото: фото предоставлено Девелоперской компанией «Унистрой»

Общая информация

Родился 22 февраля 1982 г. в городе Казань Республики Татарстан.

Образование

2005 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «Журналистика».
2013 г. — получил профессиональный диплом по специальности «Менеджмент» The Open University, Великобритания.
2014 г. — прошел обучение по программе «Стратегический менеджмент и развитие организации» в Московской международной школе бизнеса МИРБИС.
2015 г. — закончил обучение по программе «Стратегия» в Международном институте менеджмента ЛИНК, имеет степень MBA.
2019 г. — прошел обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление компанией в современных условиях» АКТИОН-МЦФЭР.

Трудовая деятельность

В компании «Унистрой» работает с 2013 г., с 2018 г. — в должности заместителя генерального директора.
С 2019 г. действительный член Международной Академии Ипотеки и Недвижимости.

Женат, воспитывает 2 детей.

Награды

2014 г. — Благодарственное письмо Администрации Советского района г. Казань за добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие отрасли строительства
2019 г. — Диплом Международной Академии Ипотеки и Недвижимости за большой вклад в развитие жилищного строительства и системы ипотечного кредитования
2019 г. — Грамота Национального объединения застройщиков жилья за значительный вклад в развитие рынка недвижимости
2020 г. — Благодарственное письмо Совета Федерации Федерального Собрания РФ за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие строительного комплекса РФ
2020 г. — Благодарственное письмо Управления жилищной политики Исполкома г. Казань

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Гвардейская, 16В
  • Телефон: (843) 295 53 83
  • Email: marketing@unistroyrf.ru
  • Сайт: www.unistroyrf.ru

Дата последнего обновления: 15.10.2020

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