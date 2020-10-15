Юсупов Искандер Ильдарович
Общая информация
Родился 22 февраля 1982 г. в городе Казань Республики Татарстан.
Образование
2005 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «Журналистика».
2013 г. — получил профессиональный диплом по специальности «Менеджмент» The Open University, Великобритания.
2014 г. — прошел обучение по программе «Стратегический менеджмент и развитие организации» в Московской международной школе бизнеса МИРБИС.
2015 г. — закончил обучение по программе «Стратегия» в Международном институте менеджмента ЛИНК, имеет степень MBA.
2019 г. — прошел обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление компанией в современных условиях» АКТИОН-МЦФЭР.
Трудовая деятельность
В компании «Унистрой» работает с 2013 г., с 2018 г. — в должности заместителя генерального директора.
С 2019 г. действительный член Международной Академии Ипотеки и Недвижимости.
Женат, воспитывает 2 детей.
Награды
2014 г. — Благодарственное письмо Администрации Советского района г. Казань за добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие отрасли строительства
2019 г. — Диплом Международной Академии Ипотеки и Недвижимости за большой вклад в развитие жилищного строительства и системы ипотечного кредитования
2019 г. — Грамота Национального объединения застройщиков жилья за значительный вклад в развитие рынка недвижимости
2020 г. — Благодарственное письмо Совета Федерации Федерального Собрания РФ за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие строительного комплекса РФ
2020 г. — Благодарственное письмо Управления жилищной политики Исполкома г. Казань
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Гвардейская, 16В
- Телефон: (843) 295 53 83
- Email: marketing@unistroyrf.ru
- Сайт: www.unistroyrf.ru
Дата последнего обновления: 15.10.2020