Юсупов Искандер Ильдарович

Фото: фото предоставлено Девелоперской компанией «Унистрой»

Общая информация

Родился 22 февраля 1982 г. в городе Казань Республики Татарстан.



Образование

2005 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «Журналистика».

2013 г. — получил профессиональный диплом по специальности «Менеджмент» The Open University, Великобритания.

2014 г. — прошел обучение по программе «Стратегический менеджмент и развитие организации» в Московской международной школе бизнеса МИРБИС.

2015 г. — закончил обучение по программе «Стратегия» в Международном институте менеджмента ЛИНК, имеет степень MBA.

2019 г. — прошел обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление компанией в современных условиях» АКТИОН-МЦФЭР.

Трудовая деятельность

В компании «Унистрой» работает с 2013 г., с 2018 г. — в должности заместителя генерального директора.

С 2019 г. действительный член Международной Академии Ипотеки и Недвижимости.

Женат, воспитывает 2 детей.

Награды



2014 г. — Благодарственное письмо Администрации Советского района г. Казань за добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие отрасли строительства

2019 г. — Диплом Международной Академии Ипотеки и Недвижимости за большой вклад в развитие жилищного строительства и системы ипотечного кредитования

2019 г. — Грамота Национального объединения застройщиков жилья за значительный вклад в развитие рынка недвижимости

2020 г. — Благодарственное письмо Совета Федерации Федерального Собрания РФ за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие строительного комплекса РФ

2020 г. — Благодарственное письмо Управления жилищной политики Исполкома г. Казань

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