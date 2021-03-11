Список компаний

Агентство недвижимости «Счастливый дом»

Строительство, Аудит, консалтинг и юридические услуги, Агентство недвижимости

Общая информация

Агентство недвижимости «Счастливый дом» образовано в 2007 году. Оказывает юридические, консалтинговые и риелторские услуги на рынке недвижимости Татарстана.

Является Членом Ассоциации «Гильдия риэлторов Республики Татарстан» и официальным патрнером татарстанских компаний-застройщиков и банков.

В ходе своей деятельности осуществляет для застройщиков работы по управлению, консалтингу и экспертизе проектов, исследованию рынка недвижимости и решению земельных вопросов, а для частных лиц — все операции по приобретению и реализации недвижимости, в том числе защиту интересов в суде.

Руководитель — Гизатова Анастасия Васильевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, улица Шуртыгина, дом 8
  • Телефон: (843) 259-23-39
  • Email: mail@happy-dom.ru
  • Сайт: www.happy-dom.ru

Дата последнего обновления: 11.03.2021

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам