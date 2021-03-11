Агентство недвижимости «Счастливый дом»
Общая информация
Агентство недвижимости «Счастливый дом» образовано в 2007 году. Оказывает юридические, консалтинговые и риелторские услуги на рынке недвижимости Татарстана.
Является Членом Ассоциации «Гильдия риэлторов Республики Татарстан» и официальным патрнером татарстанских компаний-застройщиков и банков.
В ходе своей деятельности осуществляет для застройщиков работы по управлению, консалтингу и экспертизе проектов, исследованию рынка недвижимости и решению земельных вопросов, а для частных лиц — все операции по приобретению и реализации недвижимости, в том числе защиту интересов в суде.
Руководитель — Гизатова Анастасия Васильевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, улица Шуртыгина, дом 8
- Телефон: (843) 259-23-39
- Email: mail@happy-dom.ru
- Сайт: www.happy-dom.ru
Дата последнего обновления: 11.03.2021