ООО Суварстроит

Общая информация

ООО «#Суварстроит» — крупная строительная компания Республики Татарстан. Создано в 2016 году как новое юридическое лицо, неофициально является преемником строительной компании ООО «Сувар Девелопмент».

На сегодняшний день татарстанский девелопер реализует множество жилых комплексов. Это крупные жилые комплексы, спортивные и оздоровительные центры, объекты индивидуального строительства, инженерной и социальной инфраструктуры, современные паркинги, зоны отдыха.

Компания реализует проекты любой сложности: жилая и коммерческая недвижимость, спортивные и инфраструктурные объекты, загородные дома, инженерные сети и коммуникации, а также индивидуальные архитектурные. На счету компании такие уникальные строительные объекты как современнейший жилой комплекс «Барселона», жилой комплекс комфорт-класса «Столичный», жилой комплекс «Залесный Сити», жилой комплекс «Лесной Городок», жилой комплекс «Созвездие».

При разработке проектов «#Суварстроит» делает акцент на комплексное строительство с развитием инфраструктуры и благоустройством территорий. Компания сопровождает все этапы процесса: от поиска участка под строительство и проектирования объекта до продажи квартир и дальнейшего обслуживания домов.

«#Суварстроит» имеет аккредитацию ведущих российских и республиканских банков: «Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», «АК БАРС Банк» и других. Компания также сотрудничает с государственным «Фондом развития строительства» и «Агентством ипотечного жилищного кредитования.

Генеральный директор — Мочалов Андрей Алексеевич



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