Общественная палата РТ
Общая информация
Общественная палата Республики Татарстан создана с целью обеспечения открытого, гласного обсуждения важнейших проблем государственного, экономического и социального развития республики, совершенствования механизма учета общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления, содействия процессу формирования институтов гражданского общества.
Общественная палата формируется из представителей общественных объединений независимо от их организационно-правовой формы, союзов (ассоциаций) общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан. В формировании Общественной палаты не участвуют политические партии.
Срок полномочий Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной палаты. Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.
Руководитель - Фомин Анатолий Алексеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, Казань, Кремль, а/я 6
- Телефон: (843) 567-80-97
- Email: op.rt.@tatar.ru
- Сайт: www.oprt.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 03.10.2017