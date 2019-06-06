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Явка на выборах в Госсовет Татарстана может составить около 80% — опрос

19:45, 06.06.2019
Явка на выборах в Госсовет Татарстана может составить около 80% — опрос
Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Проголосовать на осенних выборах депутатов в Госсовет Республики Татарстан готовы 78% жителей республики. Об этом говорится в материалах Фонда «Общественное мнение — Татарстан».

Не ходить на выборы нового созыва республиканского парламента намерены 11,1% участников опроса. Еще 9,5% сообщили, что «скорее не будут участвовать». При этом лишь 1,4% участников опроса не смогли определиться с ответом, передает ИА «Татар-информ».

Всего в опросе приняли участие 1 528 респондентов. Исследование электоральных настроений перед началом избирательной кампании в Госсовет РТ проводилось в конце мая — начале июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что выборы депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

ОбществоВласть Татарстан
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