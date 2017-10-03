Фонд «Общественное мнение Татарстан»
Общая информация
Фонд «Общественное мнение Татарстан» образован в 1999 году. ФОМ - Татарстан проводит полный цикл маркетинговых и социально-политических исследований. Филиалы в РТ представлены в городах - Н.Челны, Нижнекамск, Лениногорск, Азнакаево.
Руководитель - Киселев Александр Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Луковского, 8в, офис 8
- Телефон: (843) 570-08-31
- Email: field@fom-tatarstan.ru
- Сайт: www.fom-tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 03.10.2017