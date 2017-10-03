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Фонд «Общественное мнение Татарстан»

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Общая информация

Фонд «Общественное мнение Татарстан» образован в 1999 году. ФОМ - Татарстан проводит полный цикл маркетинговых и социально-политических исследований. Филиалы в РТ представлены в городах - Н.Челны, Нижнекамск, Лениногорск, Азнакаево.

Руководитель - Киселев Александр Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Луковского, 8в, офис 8
  • Телефон: (843) 570-08-31
  • Email: field@fom-tatarstan.ru
  • Сайт: www.fom-tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 03.10.2017

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