В Татарстане в 2026 году построят 398 станций связи и еще 702 «точки» модернизируют

На сегодняшний день ровно половина работ уже выполнена

Фото: Дмитрий Зайцев

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 4,8 млн пользователей мобильного интернета. По данному показателю республика занимает 1-е место в ПФО. Об этом на коллегии сообщил глава Минцифры РТ Илья Начвин.

При этом, по его словам, в период ограничений скоростной интернет 4G временно отключается, в республике остаются доступными только старые форматы — 3G и 2G, созданные в основном только для голосовых звонков. Помимо этого, нагрузка на сети в такие моменты вырастает в 7-8 раз.

— Чтобы бороться с такими вызовами, мы обязаны увеличивать емкость сети. В 2026 году операторы связи инвестируют средства в 1100 объектов инфраструктуры связи: строительство 398 базовых станций и модернизацию 702 станций. На сегодняшний день ровно половина работ уже выполнена, — доложил министр.

Самый большой объем работ по установке и модернизации связи проделают в Казани (277 объектов), Нижнекамске (113) и Набережных Челнах (93).

Ранее в Минцифры России заявляли, что отдельной платы за иностранный интернет-трафик не будет.

Никита Егоров