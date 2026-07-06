Эксперт назвала полезные приложения для отдыха на природе

Для любителей «тихой охоты» она рекомендовала приложение, которое определяет грибы по фотографии и работает со справочником даже без доступа к интернету

Фото: Галия Шакирова

Эксперт перечислила мобильные приложения, которые могут пригодиться во время отдыха на природе. Рекомендациями поделилась главный редактор RuStore Варвара Юмина.

По ее словам, для планирования походов и поездок за город подойдет приложение ThruHike, где собраны маршруты и идеи для активного отдыха. Любителям путешествий с палаткой эксперт посоветовала сервис «Место для палатки: для самостоятельных путешествий», который помогает найти подходящие места для стоянки.

Рыбакам может быть полезно приложение «Fishing: прогноз клева, отчеты, карта», позволяющее отслеживать прогноз клева, погодные условия и сохранять места рыбалки. Для любителей «тихой охоты» Юмина рекомендовала приложение «Гриб ID», которое определяет грибы по фотографии и работает со справочником даже без доступа к интернету.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно эксперт отметила официальное приложение «МЧС России», через которое можно получать экстренные предупреждения, вызвать службу «112» и отправить сообщение с координатами своего местоположения в случае необходимости.

Директор Комитета по туризму Казани Александр Шавлиашвили представил стратегию развития туристической отрасли до 2030 года. К этому сроку город планирует принимать 7 миллионов туристов в год, увеличить среднюю продолжительность их пребывания до 3 дней и нарастить ежегодный оборот отрасли до 150 миллиардов рублей. О том, как в исполкоме видят развитие туризма и что готовы предложить гостям столицы, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова