Татарстан вошел в десятку регионов России по числу нежелательных звонков

Мошенники чаще пытались дозвониться мужчинам с доходом свыше 100 тыс. рублей в возрасте 35—44 лет

Фото: Динар Фатыхов

Больше всего нежелательных звонков зафиксировано в Москве —12% от всех таких вызовов. На втором месте Краснодар (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4%), далее Новосибирск (3%) и Уфа (2%). Татарстан в списке с наибольшим количеством заблокированных нежелательных звонков — на восьмом месте, следует из данных аналитиков «Защитника» от МТС.

В первом полугодии 2026 года количество подозрительных вызовов, заблокированных «Защитником» в республике, выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было заблокировано свыше 18 миллионов звонков в адрес татарстанцев. Так, решения на базе искусственного интеллекта и Big Data сэкономили жителям республики около 6 миллионов минут, это свыше 11 лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями.

В Татарстане мошенники чаще всего пытались дозвониться мужчинам с доходом свыше 100 тыс. рублей в возрасте 35—44 лет, а также женщинам и мужчинам старше 65 лет. Чаще всего звонки совершались от имени пенсионных, социальных служб (24%) и госорганов (15%). Также злоумышленники стали все чаще звонить под видом курьеров доставки и маркетплейсов (9%). Спамеры больше всего досаждали татарстанцам предложениями по финансовым услугам, реже предлагали туристические продукты, рекламировали развлечения и рестораны.

— По данным аналитиков МТС, самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников — с 10:00 до 12:00. В это время взрослые — на работе, а дети на каникулах, и пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. Именно поэтому важно всей семьей изучать и систематически разбирать актуальные схемы обмана, постоянно напоминать близким о правилах цифровой гигиены и не терять бдительность. Для технологической защиты абонентов, операторы также разрабатывают цифровые инструменты. К примеру, «Защитник» МТС с применением искусственного интеллекта анализирует подозрительные звонки по более чем 200 параметрам и может пресечь угрозу ещё до того, как абонент поднимет трубку. Кроме того, он может прямо во время разговора предупредить человека о потенциальном мошеннике, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Ранее в МВД назвали сумму, перевод которой по СБП может быть признаком мошенничества.

Никита Егоров