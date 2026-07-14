Начвин объяснил, что мешает развивать инфраструктуру связи в Татарстане

Из-за этой проблемы в Казани задерживается строительство базовой станции на участке Фучика — Зорге

Фото: Динар Фатыхов

Главный барьер при развитии инфраструктуры связи — это выделение участков под базовые станции в городах Татарстана. Об этом на коллегии сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин.

— Из-за отказов в городских администрациях операторы не могут оперативно начать плановое строительство. В частности, такая ситуация возникла в Набережных Челнах. Чтобы дать связь жителям новых кварталов, операторы вынуждены использовать передвижные базовые станции. Также в Казани из-за отказа в выделении участка на пересечении улиц Фучика и Зорге задерживается строительство базовой станции для улучшения качества услуг, — сказал министр.

Он призвал руководителей исполкомов лично подключаться к решению подобных вопросов совместно с Минцифры республики и операторами связи.

Ранее Начвин заявил, что в Татарстане в 2026 году построят 398 станций связи и еще 702 «точки» модернизируют.

Никита Егоров