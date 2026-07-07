Минцифры РФ: отдельной платы за иностранный интернет-трафик не будет

Об этом на заседании Госдумы заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев

Фото: Динар Фатыхов

В России не планируют вводить отдельную плату за использование иностранного интернет-трафика. Об этом на заседании Госдумы заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

Так он ответил на вопрос депутата Госдумы Олега Смолина, который поинтересовался, рассматривается ли возможность введения такой меры. Лебедев подчеркнул, что вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик в настоящее время не рассматривается.

Ранее СМИ сообщали о возможном введении платы за использование VPN-сервисов. Так, в марте журнал Forbes со ссылкой на источники писал, что такая мера может затронуть пользователей мобильных сетей, расходующих более 15 ГБ международного интернет-трафика в месяц.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что операторов связи обяжут приостанавливать услуги корпоративным клиентам при изменении данных о юрлице до повторной проверки, а для детских сим-карт (до 18 лет) по умолчанию введут ограничения: запрет на международные звонки и роуминг, блокировку рекламных рассылок и другие меры безопасности.

Наталья Жирнова