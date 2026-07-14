Корабль «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС
Следующим этапом миссии станет открытие люков и переход экипажа на борт Международной космической станции
Пилотируемый корабль «Союз МС-29», который стартовал сегодня с космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Причал» Международной космической станции. Стыковка состоялась 14 июля в 20:52 по московскому времени, сообщает «Роскосмос».
На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Следующим этапом миссии станет открытие люков и переход экипажа на борт Международной космической станции.
Напомним, что ранее на МКС провели вторую серию эксперимента «Экран-М» при участии татарстанского космонавта Сергея Рыжикова.
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