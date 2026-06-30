Прокуратура Казани нашла нарушения у нижегородского дилера сотовой связи

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении должностного лица компании

Фото: Реальное время

Прокуратура Приволжского района Казани выявила нарушения законодательства о связи при заключении договоров от имени оператора сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Как установлено в ходе проверки, между оператором и дилерской организацией ООО «Дилер-К» был заключен агентский договор, по которому сотрудники компании вправе оформлять договоры на услуги связи, реализовывать SIM-карты и выполнять иные сервисные операции от имени оператора. Надзорное ведомство выяснило, что руководство ООО «Дилер-К» нарушило требования федерального законодательства, направив оператору реестр заключенных договоров с нарушением установленного срока.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении должностного лица компании. Материалы направлены для рассмотрения в уполномоченный орган.

Наталья Жирнова