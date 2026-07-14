В Татарстане планируют перенести «цифровой опыт» РКБ на крупные больницы

За счет автоматизации больница ежегодно экономит порядка 60 млн рублей на лекарствах и медикаментах

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день РКБ — одна из двух больниц в России, которая соответствует мировым стандартам цифровизации (HIMS). Об этом на коллегии сообщил глава Минцифры РТ Илья Начвин. Конкретно у республиканской больницы, согласно презентации, подтвержден шестой уровень.

— За счет автоматизации больница ежегодно экономит порядка 60 млн рублей на лекарствах и медикаментах, в больнице на 3% увеличился оборот койко-мест… Наша задача — перенести данный успешный опыт на крупные клиники республики, — сказал он.

Помимо этого, в 2026 году Минцифры Татарстана увеличит алгоритм, который будет обрабатывать ИИ, в лучевой диагностике с 3 до 8 раз, что позволит врачам быстрее обрабатывать снимки головы, позвоночников и других частей тела.

— Также ИИ будет помогать врачам анализировать медицинские карты и выявлять болезни на разных этапах, исключать неверный подбор лекарств, а также ускорять работу диспетчеров скорой помощи, что поможет сократить время ожидания бригады на 3%, — резюмировал Начвин.

Ранее Начвин заявил, что в Татарстане в 2026 году построят 398 станций связи и еще 702 «точки» модернизируют.

Также министр объяснил, что мешает развивать инфраструктуру связи в Татарстане.

Никита Егоров