Прайс-листы телеканала ТНВ и «Радио Болгар (Болгар радиосы)» на размещение агитационных материалов к выборам в Госдуму и Госсовет
Выборы в Госдуму и в Госсовет РТ состоятся 18—20 сентября 2026 года
Телеканал «Телевидение «Татарстан-Новый Век»
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва:
Наименование услуги
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
в т. ч. НДС (22%)
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— представительский фильм / выступление в записи
1 мин./1 сек.
51 300,00/855,00
— видеооткрытка статичная
до 15 сек.
11 000,00
— видеооткрытка динамичная без выезда
до 30 сек.
17 600,00
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
до 30 сек.
31 600,00
— функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани*
до 30 сек.
40 500,00
— функциональный видеоролик с постановочными элементами*
до 30 сек.
60 900,00
— сложный перемонтаж видеоматериалов
1 мин.
8 700,00
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда или видеоряда)
1 мин.
5 800,00
— запись готового материала на СD, DVD
до 15 мин.
5 000,00
Трансляция агитационных видеоматериалов
(в период с 00:00 часов 22.08.2026 г. до 00:00 часов 18.09.2026 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— выступление в записи / представительский фильм
1 мин./1 сек.
36 600,00/610,00
— видеоролик по индивидуальному плану:
(согласно жеребьевке)
— с 06:00 до 09:00
1 сек.
560,00**
— с 18:00 до 23:00
1 сек.
745,00**
— с 23:01 до 02:00
1 сек.
125,00**
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 30 000,00 руб./500,00 руб. (НДС не облагается).
* Съемка за пределами г. Казани (коэффициент 1,5)
** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50:
Наименование услуги
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
в т.ч. НДС (22%)
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— представительский фильм
1 мин./ 1 сек.
20 400* / 340*
— видеооткрытка статичная
до 15 сек.
9 500
— видеооткрытка динамичная без выезда
до 30 сек.
15 000
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
до 30 сек.
28 000
— функциональный видеоролик
до 30 сек.
35 500*
— функциональный видеоролик с постановочными элементами
до 30 сек.
52 000*
— сложный перемонтаж видеоматериалов
1 мин.
7 500
— простой перемонтаж видеоматериалов
1 мин.
5 000
— перезапись видеоматериалов в формате DVD
до 15 мин.
4 000
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 00:00 часов 22.08.2026г. до 00:00 часов 18.09.2026г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— представительский фильм (согласно жеребьевке)
1 мин./1 сек.
30 000 / 500
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29
1 сек.
270**
— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00
1 сек.
400**
— с 23:01 до 02:00
1 сек.
190**
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 24 590,16 руб. / 409,84 руб. (НДС не облагается).
* Съемка за пределами г. Казани (коэффициент 1,5)
** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
Радиопрограмма «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век»
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва.
Наименование услуги
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
в т. ч. НДС (22%)
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
1 мин./1 сек.
3 300,00/55,00
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
1 сек.
330,00
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
1 сек.
400,00
— перемонтаж / перевод ролика на тат. или рус. язык
1 работа
3 100,00
Трансляция агитационных аудиоматериалов
(в период с 00:00 часов 22.08.2026 г. до 00:00 часов 18.09.2026 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
Программа, выступление
1 мин./1 сек.
3 660,00/61,00
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
1 сек.
155,00*
— с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.
1 сек.
205,00*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 3 000,00 руб. / 50,00 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50
Наименование услуги
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
в т. ч. НДС (22%)
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— заказная программа (выступление кандидата в записи)
1 мин./ 1 сек.
2 160 / 36
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
1 сек.
210
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
1 сек.
260
— перемонтаж (перевод ролика на тат. или рус. язык)
1 работа
2 300
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 00:00 часов 22.08.2026г. до 00:00 часов 18.09.2026г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— заказная программа (согласно жеребьевке)
1 мин./1 сек.
1 980 / 33
аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
— с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00,
с 21:00 до 24:00 (офф-прайм)
1 сек.
100*
— с 07:01— до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм)
1 сек.
115*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./ 1 сек. — 1 622,95 руб. / 27,05 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
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