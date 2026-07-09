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Прайс-листы телеканала ТНВ и «Радио Болгар (Болгар радиосы)» на размещение агитационных материалов к выборам в Госдуму и Госсовет

08:44, 09.07.2026

Выборы в Госдуму и в Госсовет РТ состоятся 18—20 сентября 2026 года

Прайс-листы телеканала ТНВ и «Радио Болгар (Болгар радиосы)» на размещение агитационных материалов к выборам в Госдуму и Госсовет
Фото: Динар Фатыхов

Телеканал «Телевидение «Татарстан-Новый Век»

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва:

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

в т. ч. НДС (22%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— представительский фильм / выступление в записи

1 мин./1 сек.

51 300,00/855,00

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

11 000,00

— видеооткрытка динамичная без выезда

до 30 сек.

17 600,00

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

31 600,00

— функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани*

до 30 сек.

40 500,00

— функциональный видеоролик с постановочными элементами*

до 30 сек.

60 900,00

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

8 700,00

— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда или видеоряда)

1 мин.

5 800,00

— запись готового материала на СD, DVD

до 15 мин.

5 000,00

Трансляция агитационных видеоматериалов

(в период с 00:00 часов 22.08.2026 г. до 00:00 часов 18.09.2026 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление в записи / представительский фильм

1 мин./1 сек.

36 600,00/610,00

— видеоролик по индивидуальному плану:

(согласно жеребьевке)

— с 06:00 до 09:00

1 сек.

560,00**

— с 18:00 до 23:00

1 сек.

745,00**

— с 23:01 до 02:00

1 сек.

125,00**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 30 000,00 руб./500,00 руб. (НДС не облагается).

* Съемка за пределами г. Казани (коэффициент 1,5)

** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50:

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

в т.ч. НДС (22%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— представительский фильм

1 мин./ 1 сек.

20 400* / 340*

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

9 500

— видеооткрытка динамичная без выезда

до 30 сек.

15 000

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

28 000

— функциональный видеоролик

до 30 сек.

35 500*

— функциональный видеоролик с постановочными элементами

до 30 сек.

52 000*

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

7 500

— простой перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

5 000

— перезапись видеоматериалов в формате DVD

до 15 мин.

4 000

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 00:00 часов 22.08.2026г. до 00:00 часов 18.09.2026г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— представительский фильм (согласно жеребьевке)

1 мин./1 сек.

30 000 / 500

— видеоролик по индивидуальному плану

(согласно жеребьевке):

— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29

1 сек.

270**

— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00

1 сек.

400**

— с 23:01 до 02:00

1 сек.

190**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 24 590,16 руб. / 409,84 руб. (НДС не облагается).

* Съемка за пределами г. Казани (коэффициент 1,5)

** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

Радиопрограмма «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век»

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва.

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

в т. ч. НДС (22%)

Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии»

(согласно жеребьевке), заказная программа

1 мин./1 сек.

3 300,00/55,00

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

330,00

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

400,00

— перемонтаж / перевод ролика на тат. или рус. язык

1 работа

3 100,00

Трансляция агитационных аудиоматериалов

(в период с 00:00 часов 22.08.2026 г. до 00:00 часов 18.09.2026 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

Программа, выступление

1 мин./1 сек.

3 660,00/61,00

Аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.

1 сек.

155,00*

— с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.

1 сек.

205,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 3 000,00 руб. / 50,00 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

в т. ч. НДС (22%)

Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— заказная программа (выступление кандидата в записи)

1 мин./ 1 сек.

2 160 / 36

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

210

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

260

— перемонтаж (перевод ролика на тат. или рус. язык)

1 работа

2 300

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 00:00 часов 22.08.2026г. до 00:00 часов 18.09.2026г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— заказная программа (согласно жеребьевке)

1 мин./1 сек.

1 980 / 33

аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00,

с 21:00 до 24:00 (офф-прайм)

1 сек.

100*

— с 07:01— до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм)

1 сек.

115*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./ 1 сек. — 1 622,95 руб. / 27,05 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

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