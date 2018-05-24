Ростелеком

Общая информация

ПАО «Ростелеком» – провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.

Директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» — Юдов Андрей Валерьевич.



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