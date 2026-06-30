В Татарстане создали программу по отслеживанию движения дронов, обслуживающих посевные площади

Об этом сообщил Олег Коробченко на заседании организационного комитета по подготовке международной выставки-форума «Дрон Экспо — 2026»

Фото: Максим Платонов

Компания ICL разработала программное обеспечение для отслеживания движения беспилотников, задействованных в обслуживании сельскохозяйственных посевов в Татарстане. Об этом сообщил Олег Коробченко на заседании организационного комитета по подготовке международной выставки-форума «Дрон Экспо — 2026».

С 8 по 10 июля в Казани состоится Международная выставка-форум беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо — 2026». Организатором и оператором выступит ООО «Дрон экспо», соорганизатором — Академия наук РТ.

Напомним, что в Татарстане работают более 20 предприятий по выпуску беспилотных систем. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Иван Колчин. Помимо этого строительство центра беспилотных авиационных систем, который расположится в Татарстане, должно завершиться к концу июня 2026 года. Ранее стало известно, что на эти цели республика получит более 2 миллиардов рублей.

Наталья Жирнова