В 2026 году в Татарстане оцифруют 19 тыс. км инженерных сетей, но уже отстают от плана

На сегодняшний день по данному направлению выполнено лишь 35% от запланированного объема

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году в Татарстане планируют оцифровать 19 тыс. км инженерных сетей. Единая база подземных коммуникаций создается, чтобы ускорить согласование строек и исключить аварии на сетях республики, сообщил на коллегии глава Минцифры РТ Илья Начвин.

— В прошлом году мы оцифровали первые 26 тыс. км инженерных сетей казанской агломерации: это Зеленодольский, Высокогорский, Пестречинский и Лаишевский районы. План на этот год — (оцифровать, — прим. ред.) еще 19 тыс. км в районах камской агломерации: это Елабуга, Нижнекамск, Тукаевский, Минзелинский и Менделеевский районы, — сказал министр.

При этом он обратил внимание на то, что по факту на сегодняшний день по «оцифровке» выполнено только 35% работ от плана.

— Коллеги, прошло первое полугодие, должны быть завершены минимум 50% работ. Нам необходимо здесь совместно с Минстроем ускорить данное направление, — призвал Начвин.

Ранее глава Минцифры Татарстана заявил, что «цифровой опыт» РКБ планируют перенести на крупные больницы.

Никита Егоров