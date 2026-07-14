В 2026 году в Татарстане оцифруют 19 тыс. км инженерных сетей, но уже отстают от плана
На сегодняшний день по данному направлению выполнено лишь 35% от запланированного объема
В 2026 году в Татарстане планируют оцифровать 19 тыс. км инженерных сетей. Единая база подземных коммуникаций создается, чтобы ускорить согласование строек и исключить аварии на сетях республики, сообщил на коллегии глава Минцифры РТ Илья Начвин.
— В прошлом году мы оцифровали первые 26 тыс. км инженерных сетей казанской агломерации: это Зеленодольский, Высокогорский, Пестречинский и Лаишевский районы. План на этот год — (оцифровать, — прим. ред.) еще 19 тыс. км в районах камской агломерации: это Елабуга, Нижнекамск, Тукаевский, Минзелинский и Менделеевский районы, — сказал министр.
При этом он обратил внимание на то, что по факту на сегодняшний день по «оцифровке» выполнено только 35% работ от плана.
— Коллеги, прошло первое полугодие, должны быть завершены минимум 50% работ. Нам необходимо здесь совместно с Минстроем ускорить данное направление, — призвал Начвин.
Ранее глава Минцифры Татарстана заявил, что «цифровой опыт» РКБ планируют перенести на крупные больницы.
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