Минниханов поручил госслужащим Татарстана осваивать технологии ИИ

По словам раиса республики, искусственный интеллект должен стать полноценным рабочим инструментом

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости обучения госслужащих работе с искусственным интеллектом. Об этом он сообщил на встрече с участниками образовательной программы «Кадры для экономики будущего», которая проходит в казанском кампусе «Школа 21».

— Мною дано поручение об обязательном персональном обучении основам работы с ИИ сотрудников всех республиканских министерств и муниципалитетов, чтобы эти технологии стали реальным рабочим инструментом, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Напомним, что в январе глава Минцифры Татарстана Илья Начвин презентовал масштабную программу развития ИИ на ближайшие пять лет: «Наша цель — чтобы к 2030 году искусственный интеллект работал в каждой отрасли Татарстана. Будет сформирована новая культура государственного управления — где искусственный интеллект берет на себя рутину, а человек принимает решения», — заявил он. Подробнее — в материале «Реального времени».

К тому же в госучреждениях и школах республики планируют внедрить сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Заказ размещен на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 152 млн рублей. Об этом также рассказывает издание.

Наталья Жирнова